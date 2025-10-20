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В Копищанскую поликлинику поступили вакцины от ВПЧ

20 октября 2025 15:11
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В Копищанскую поликлинику поступили вакцины от ВПЧ. Здесь планируется привить порядка 200 девочек в возрасте 11 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Копищанскую поликлинику поступили вакцины от ВПЧ-2

Вирус папилломы человека нередко вызывает онкологические заболевания. Вылечить его пока невозможно, медики борются лишь с последствиями. Единственный и самый эффективный метод – вакцинация. Так, в Копищанскую поликлинику поступило 50 доз прививок. Вакцинация проводится в два захода, с интервалом не менее чем в 6 месяцев.

В Копищанскую поликлинику поступили вакцины от ВПЧ-4

Диана Зинкевич, врач-педиатр педиатрического отделения Копищанской поликлиники Минской ЦРКБ:
С 2025 года у нас в Национальном календаре профилактических прививок Республики Беларусь включена новая вакциноуправляемая инфекция. То есть это большое действительно достижение, большой шаг. То, что наша страна смогла обеспечить это. На данном этапе только для девочек. Но мы думаем о том, что возможно в перспективе это будет масса вакцинаций и мальчиков, дабы коллективно охватить всех. То есть вот именно, чтобы у нас был коллективный иммунитет от вируса папиллома человека.

11 лет – возраст для вакцинирования девочек выбран не случайно. Он оптимальный для формирования стойкого иммунного ответа.

# Медицина

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