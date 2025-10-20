Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде

Анна Меркушевич, корреспондент: А не отправится ли нам в солнечный Азербайджан? Билеты, паспорта и багаж не нужны. Чтобы полюбоваться живописной природой этой удивительной страны, предлагаю зайти в Национальный художественный музей Беларуси.

Богдана Тупчиенко, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Его считают основоположником пейзажной живописи, в некоторых кругах его воспринимают как основоположником импрессионизма именно Азербайджана. Он стоял у истоков формирования Азербайджанской профессиональной школы живописи.

Азербайджанский национальный художественный музей и Национальный художественный музей Беларуси объединили свои усилия для создания впечатляющего выставочного проекта. Здесь представлено более 30 работ одного из самых выдающихся художников XX века.