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Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде

20 октября 2025 14:52
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Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
А не отправится ли нам в солнечный Азербайджан? Билеты, паспорта и багаж не нужны. Чтобы полюбоваться живописной природой этой удивительной страны, предлагаю зайти в Национальный художественный музей Беларуси. 

Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде-3

Здесь впервые открылась выставка народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде. Мастер предстает перед присутствующими творцом невиданных миров.

Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде-5

Богдана Тупчиенко, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Его считают основоположником пейзажной живописи, в некоторых кругах его воспринимают как основоположником импрессионизма именно Азербайджана. Он стоял у истоков формирования Азербайджанской профессиональной школы живописи. 

Азербайджанский национальный художественный музей и Национальный художественный музей Беларуси объединили свои усилия для создания впечатляющего выставочного проекта. Здесь представлено более 30 работ одного из самых выдающихся художников XX века.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # Выставки

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