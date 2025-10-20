Там можно полюбоваться природой Азербайджана. В Минске работает выставка художника Саттара Бахлулзаде

Анна Меркушевич, корреспондент:
А не отправится ли нам в солнечный Азербайджан? Билеты, паспорта и багаж не нужны. Чтобы полюбоваться живописной природой этой удивительной страны, предлагаю зайти в Национальный художественный музей Беларуси.
Анна Меркушевич, корреспондент:
А не отправится ли нам в солнечный Азербайджан? Билеты, паспорта и багаж не нужны. Чтобы полюбоваться живописной природой этой удивительной страны, предлагаю зайти в Национальный художественный музей Беларуси.
Здесь впервые открылась выставка народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде. Мастер предстает перед присутствующими творцом невиданных миров.
Богдана Тупчиенко, младший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:
Его считают основоположником пейзажной живописи, в некоторых кругах его воспринимают как основоположником импрессионизма именно Азербайджана. Он стоял у истоков формирования Азербайджанской профессиональной школы живописи.
Азербайджанский национальный художественный музей и Национальный художественный музей Беларуси объединили свои усилия для создания впечатляющего выставочного проекта. Здесь представлено более 30 работ одного из самых выдающихся художников XX века.
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