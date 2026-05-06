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Какую ответственность несут крестные родители? Рассказал Михаил Стреха

06 мая 2026 17:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. 

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Плохих крестных ждет кара небесная? 

Какую ответственность несут крестные родители? Рассказал Михаил Стреха-2

Михаил Стреха, наставник команды «Да!», заместитель председателя синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви:
Я не буду ставить себя на место Бога, исходя из учения церкви, конечно, они берут на себя ответственность в духовном воспитании своих крестников. С одной стороны, это самый простой путь войти в Царство Небесное. 

Сейчас, чтобы было совершено крещение в православной церкви, крестным родителям необходимо пройти минимум два собеседования. То есть две встречи со священником, на которых идет конкретный диалог о том, для чего ты крестный родитель, какая у тебя ответственность будет, какова твоя жизнь. Все раскладывается по полочкам, нередко люди исповедуются и причащаются. И после этого это становится отправной точкой, младенец растет физиологически, а крестный растет духовно. То есть мы, взрослые, только вширь в основном растем, а тут духовно.

Нужно ли ребенка крестить в младенчестве? Мнение психолога.

# Церковь # Религия # Православные в Беларуси # Евгений Пустовой

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