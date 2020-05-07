Какую обувь носит гендиректор «Марко»?

Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Сапожник без сапог» – это про Вас? Или обувь какой марки Вы носите?
Предприниматель откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован»
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Сапожник без сапог» – это про Вас? Или обувь какой марки Вы носите?
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:
Да, сейчас я ношу, в основном, свою. Но иногда… Понимаете, когда выбираешь какое-то новое направление, всегда покупаешь – есть выставки, стараешься покупать эти образцы уже своего размера. Чтобы они были потом использованы не только лабораторно, но и практически можно было ими попользоваться.
– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга
– почему верит в гороскопы
– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей
– почему любит охоту
– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск
– о сыне и внуке
Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.