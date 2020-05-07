Какую обувь носит гендиректор «Марко»?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: «Сапожник без сапог» – это про Вас? Или обувь какой марки Вы носите?

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Да, сейчас я ношу, в основном, свою. Но иногда… Понимаете, когда выбираешь какое-то новое направление, всегда покупаешь – есть выставки, стараешься покупать эти образцы уже своего размера. Чтобы они были потом использованы не только лабораторно, но и практически можно было ими попользоваться.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.