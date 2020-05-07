Акция к 75-летию Победы: бесплатную юридическую консультацию можно получить дистанционно

Новости Беларуси. Бесплатная юридическая консультация дистанционно. В Беларуси проходит акция, приуроченная к празднованию 75-летия Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая с 11:00 до 13:00 в формате прямых телефонных линий опытные специалисты Министерства юстиции, нотариусы, адвокаты проконсультируют всех желающих по широкому спектру правовых вопросов, в том числе законодательства о труде и занятости населения, создания и ликвидации бизнеса, оказания риэлтерских и юридических услуг, взыскания алиментов, оформления наследства.