В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева

Его именем названа одна из улиц Минска, где и установлена мемориальная доска. Знаменитый азербайджанец особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части во время операции «Багратион».

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:

Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить белорусский народ с Великой Победой. Он очень пострадал. Каждый третий гражданин этого государства погиб. Эта страна была полностью разрушена. И наши люди – советский народ – из пепла вытащили эту страну. Это Великая Победа, и в этой Победе большая заслуга белорусского народа. А также хочу выразить благодарность главе государства за такое внимание памяти Великой Отечественной войны и всех ее солдат.