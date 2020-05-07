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В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева

07 мая 2020 09:14
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Новости Беларуси. Память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева почтили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева-1

Его именем названа одна из улиц Минска, где и установлена мемориальная доска. Знаменитый азербайджанец особо отличился в боях за освобождение Беларуси. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части во время операции «Багратион».

В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева-4

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Я, пользуясь случаем, хотел бы поздравить белорусский народ с Великой Победой. Он очень пострадал. Каждый третий гражданин этого государства погиб. Эта страна была полностью разрушена. И наши люди советский народ из пепла вытащили эту страну. Это Великая Победа, и в этой Победе большая заслуга белорусского народа. А также хочу выразить благодарность главе государства за такое внимание памяти Великой Отечественной войны и всех ее солдат.

В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева-7

Напомню, в СНГ 2020-й объявлен годом 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В странах Содружества проводится огромная работа по сохранению памяти о тех, кто в суровые годы лихолетья отстоял свободу и независимость нашей большой Родины.

# Великая Отечественная война # общество # Латиф Гандилов # Фотофакт

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