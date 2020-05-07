Николай Мартынов: «Бизнес должен быть социально ориентирован»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Говоря о Витебске – это Ваша вторая родина. Как поддерживаете родной город? Ведь для успешного бизнесмена это, едва ли, не правило хорошего тона.

Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга:

Первое – то, что в Витебске создано более 4 тысяч рабочих мест. Это, я считаю, один из главных критериев помощи. Я в центре города восстановил четыре здания, которые имеют историческую ценность. Это тоже, я считаю, немаловажный фактор. Это то наследие, которое нам досталось, и оно должно быть, если оно историческое, то оно должно быть. А за этим зданием стоит тоже определённая история, которая показывает наш уровень и культуры, и образования и так далее. То же самое – постоянное проведение фестиваля «Славянский базар», который мы уже не один год – как генеральный партнёр этого «Славянского базара». Поэтому это немало. Такие вещи, которые, я считаю, они нужны. И, скажем, бизнес, он должен быть социально ориентирован.

Также в интервью Николай Мартынов рассказал:

– как политолог после института Компартии стал гендиректором обувного холдинга

– какую обувь носит сам

– почему верит в гороскопы

– как лев, купленный для витебского зоопарка, оказался львицей

– почему любит охоту

– о деревенском детстве и почему не переехал в Минск

– о сыне и внуке

Смотрите 10 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.