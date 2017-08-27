Каковы условия труда у горняков и исчисляются ли их зарплаты миллионами: репортаж из-под земли к Дню шахтера

Новости Беларуси. О профессиональном образовании, рабочих специальностях также шла речь на Республиканском педсовете. Беларуси в этом смысле удалось сохранить лучшие наработки. Наша страна не стала распускать профтехучилища. Напротив, совершенствовала их работу и теперь помогает в подготовке рабочих специальностей другим государствам, в том числе России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 27 августа в Беларуси отмечают День шахтера. У традиции советские корни, однако эта сфера экономики сегодня одна из самых прибыльных. Это один из рудников солигорского гиганта. Просто так сюда никого не пускают. Вход только рабочим и по возможности – журналистам. Был бы повод, а он всегда найдется. Для тех, кто здесь ни разу не был, рудник – это дыра в земле, где шахтеры вгрызаются в породу. Но на самом деле это гигантский передвигающийся завод под землей.

На поверку подземный мир оказывается не таким уж и суровым. 200 метров – это как 66 этажей только вниз. На такой глубине будем находиться несколько часов. Горняки здесь в смену в разы дольше. Наш проводник – машинист 7-го разряда Михаил Быков. В шахте уже 13 лет. «Стахановец» забоя, пример для коллег и уже почетный рудокоп. Пожимает плечами, мол, ничего героического – это же работа.

Михаил Быков, машинист горных выемочных машин:

Не знаю, за что дают награду. Шахтерская слава 3-ей степени. Наверное, какие-то показатели даю. Просто Миша, как называют его все без исключения коллеги, ведет нас к труженикам своей бригады – в селективную лаву. Благо, высота этого забоя позволяет ходить, а есть и такие, где в смену работаешь то ли лежа, то ли на коленях.

В основе добычи породы – высокие технологии. Практически каждый процесс полностью автоматизирован и компьютеризирован. Так работать гораздо легче. В схватке с породистым слоем мощная установка. В подземную смену проходит один-два цикла, а это более 170 метров по лаве.

Андрей Иванов, машинист горных выемочных машин:

С каждым годом у нас все оборудование обновляется. Вот сейчас у нас у комбайна дистанционное управление, раньше такого не было, когда я приходил. Все управлялось вручную. Так или иначе, условия работы непростые: пыль, шум, вибрация. Но и в них за смену по конвейерной ленте на гора до 600 тонн сильвинита и 150 тонн галита. Здесь говорят, что секрет высоких показателей – командная работа, когда понимаешь коллегу без слов.

Михаил Быков, машинист горных выемочных машин:

Это налаживается в процессе работы, когда выполняются одни и те же действия. В принципе, уже достаточно махнуть лампой человеку, и твой напарник уже понимает, что нужно сделать. Делать, а точнее ставить нужно рекорды. Ведь на кону – репутация соляного гиганта, продающего более 9 миллионов тонн удобрений в год. И ведь это не просто сухая цифра, а круглосуточный нелегкий труд в долине шахтеров.