Зарплата педагогов, система оценок и нагрузка детей: о чем говорили на Республиканском педагогическом совете

Новости Беларуси. Темой недели стал большой разговор об учениках, учителях и системе получения знаний. Обозначились главные направления, в которых будет двигаться белорусское образование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На Республиканском педагогическом совете, в котором принял участие и глава государства, рассмотрели самые злободневные вопросы. От зарплат учителей до качества методик преподавания. Например, школьное обучение в Беларуси общедоступно. Высшее образование также массовое явление. Объем вузовских дипломов у белорусов на душу населения один из самых высоких в европейском регионе. Все в порядке и с компьютерами, и с планшетами. Но если заглянуть глубже статистики и цифр, масштабировать до сельской школы, например, то как здесь дело обстоит? Учат ли ребят мыслить самостоятельно, а не искать ответ в Интернете? Знают ли учителя, какой жизнью живут дети вне школы? В городе такие вопросы тоже уместны. Александр Лукашенко предложил все это обсудить. Сегодня в Беларуси – в школах, колледжах, вузах – обучается около 2 млн человек. Это огромная армия. Совсем скоро она станет основой национальной экономики. Институт, который этому предшествует, – образование. А значит и роль его архиважная. Педсовет начался с работы в секциях. С десяток площадок по интересам. От школьных преобразований до повышения квалификации педагогов.

Любовь Клепчукова, начальник отдела образования, спорта и туризма Мозырского райисполкома:

Меня, например, очень интересует сегодня внедрение информационных технологий в учебный процесс. Поскольку я приехала из районного центра, мне было бы очень интересно, чтобы уровень районных школьников был на высоте. Мы посмотрели и на этой секции нам были предложены различные варианты использования так называемой умной школы. Настолько много интересных идей. Большую часть этого опыта я смогу применить у себя в районе. О новых технологиях речь шла и на пленарном заседании. Без них никуда, но не менее важны подходы – методики и сами люди. Что называется, вдоль и поперек. Обсудили все: от детских садов до вузов, от сельских школ до городских гимназий. Кстати, о последних, о гимназиях, министр образования поднимает вопрос. Отбор в эти учебные заведения нужно пересмотреть.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Например, ситуация этого года. Сдав все экзамены на 9 баллов, ученик не поступает в гимназию. Такой стресс ничем не оправдан. Необходимо выработать критерии такого отбора. Это будет соответствовать и принципам социальной справедливости, и равнодоступности общего среднего образования, которые гарантированы нашим законодательством, а не наметившейся некой элитарностью гимназического образования. Элитность или профилизация. Вопрос обещают проработать. Президент же подчеркивает: его сын учится как раз в обычной средней школе. И образование должно быть качественным везде. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мой младший сын, как вы знаете, учится в обыкновенной деревенской школе. И если кто-то думает о том, что сын Президента там учится, так эту школу перевернули вверх дном – ничего подобного. В тех стенах, какая была школа, какие там были кабинеты предметные и прочее – они такими и остались. И я жестоко за этим следил, чтобы потом не начались вот эти разговоры: «А, для сына специально школу эту создали». Я считаю, что там он получает нормальные знания. Многие мне рекомендуют, зовут некоторые руководители гимназий: «Да, пора Николая перевести в гимназию». А я считаю, что в обыкновенной деревенской средней школе можно получить хорошие знания. Все зависит от учителя. Не могли не поднять педагоги и еще один волнующий всех вопрос. Стоит ли Беларуси возвращаться к пятибалльной системе.

Александр Лукашенко:

Вопрос о возвращении к 5-балльной системе или вопрос оставления 10-балльной системы несколько преувеличен. В данном случае не имеет критической массы для того, чтобы нужно было бы принимать решение. Более того, у меня же перед глазами свой пример. И вот когда я настаивал на том, чтобы во имя сохранения здоровья детей и прочего дать им этот лишний час хотя бы отдохнуть, поспать и призывал вас начинать с 9 часов и так далее (я учился с 9 часов, хотя, конечно, просыпался в часов 7, потому что пешком надо было 4 км в школу идти, а зимой тут идешь больше часа). Один час утром – это здоровье. Он идет туда, уже настроение другое, он не спит на первом уроке или втором, он усваивает по-другому знания. Я исходил из этого прежде всего. Меня до сих пор критикуют. И когда я у него спрашиваю: «Вот, тут дискуссия идет, почитай. Пятибалльная система, 10-балльная. Ты уже с 9 часов заставил всех начинать учиться. Вот тебе уже пятибалльная эта система надо». «Да нормальная эта система, мы уже привыкли к этому и так далее». То есть я вижу реакцию и своего. Поэтому со всех точек, со всех координат, которые мне как Президенту удается получить информацию, а все-таки я обладаю определенной информацией, объективной, в том числе дома, я делаю вывод, что нам торопиться не нужно, нам надо посмотреть, где-то эту систему встряхнуть, если мы видим какие-то недостатки. Разгрузить учителей от ненужных бумаг и ненужной работы. И в 2018 году точку поставить нужно в вопросе учительских зарплат. Они должны быть достойными и заслуженными, с учетом новаторских подходов, качества и объемов труда.

Александр Лукашенко:

Проблем, жалоб учителя, я не говорю о размерах зарплаты. Жалоб учителя на низкую заработную плату. В будущем году эта проблема должна быть снята. Вы – главная опора в государстве, и мы не можем на том уровне заработной платы. Не везде, конечно. Есть и хорошие учебные заведения, где научились платить людям. Я лично это знаю. Но есть очень много проблем с заработной платой во многих организациях. Этот вопрос должен быть снят. Университет 3.0. По факту такая модель означает переход знаний в интеллектуальный капитал. После того, как на Западе задались целью поставить вузовский потенциал на коммерческие рельсы, начался своего рода бум: патенты, продажа инновационных разработок и даже создание производств при университетах. Беларусь тоже идет по такому пути. Современные вузы – это концентрация национального интеллекта. Вуз должен быть создавать и вести за собой новые технологические отрасли.