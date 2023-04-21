Каково значение госорганов в обеспечении нацбезопасности? Обсудили в Минске на межведомственной конференции

Новости Беларуси. Формирование морально-психологических качеств для успешного выполнения поставленных задач – такую цель перед собой ставят госорганы в вопросах обеспечения национальной безопасности. Более 120 участников объединила межведомственная конференция на эту тему в Университете гражданской защиты МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

Сегодня мы прекрасно понимаем, насколько важно работать с личным составом, насколько нужно уделять внимание формированию коллектива, трудовым коллективам. Как важно сегодня, чтобы человек, работающий в системе национальной безопасности, понимал те цели и задачи, которые стоят перед ним. Ведь национальная система обеспечения безопасности это что? Это люди. Это наши граждане, которые выбрали этот сложный, но самый благородный путь служения своему Отечеству.