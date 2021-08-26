«Какова ситуация у вас сейчас в сахаропереработке?» Президент принял с докладом главу «Белгоспищепрома»

Новости Беларуси. Экспорт продукции, работа сахарного производства и создание государственных корпораций. Эти вопросы 26 августа во внимании Президента. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Александра Субботина и председателя концерна «Белгоспищепром» Анатолия Бубена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча была запланирована давно, ведь структура важная. Концерн – основной производитель пищевой продукции в Беларуси. Ко всему, руководитель в должности всего полтора года. Это еще один повод встретиться с Анатолием Бубеном – узнать результаты проделанной работы. Сегодня в структуре 42 предприятия, на которых в общей сложности заняты порядка 20 тысяч человек. Экспорт концерн осуществляет в 72 государства мира, постоянно расширяя географию поставок. Только за первое полугодие 2021-го освоили 13 новых рынков. Всего в эти страны уже поставлено продукции на сумму больше миллиона долларов. Глава государства отметил, что встреча должна пройти без лишних отчетов. В докладе хотелось бы услышать и положительные моменты, и проблемные вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время пришло обсудить ситуацию в «Белгоспищепроме» – нашем концерне. Читай – Министерство пищевой промышленности – так раньше называли мы это объединение. Отдельные предприятия мы передали на местный уровень. Я так понимаю, что они в основном остались государственными предприятиями. Меня всегда настораживал вопрос при передаче сверху вниз предприятий, чтобы это не было причиной и желанием их приватизировать аккуратненько мимо Президента и республиканских органов власти. Хотелось бы, чтобы меня тоже просветили на сей счет: так это, есть такие факты, нет таких фактов? Но я сегодня не хотел бы слушать отчет. Просто отдельные позиции – что хорошо, что плохо. А есть то и другое. Чтобы здесь не было смещения в сторону того, что все хорошо у нас и с вашим приходом все там процветает. Есть недостатки, есть и положительные факты. Меня интересует прежде всего производимая продукция и, самое главное, экспорт, за что отвечает вице-премьер. Второй вопрос. У вас предприятия сахарной промышленности?