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Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре

26 августа 2021 09:45
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Предстоящие выходные – повод заглянуть в кинотеатр. Фильмы на любой вкус – специально для вас.

Главный герой

Главный герой – фантастический боевик Шона Леви. По сюжету вся жизнь кассира крупного банка проходит как «день сурка»: один и тот же кофе, голубая рубашка, маршрут до работы и люди.

Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре-1

Все шло по накатанной, пока однажды он не узнал, что окружающий мир – это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный персонаж. Для того чтобы покорить сердце любимой девушки, переписать свой код и стать главным героем, есть всего 48 часов.

Аннетт

Аннетт – лента французского режиссера Леоса Каракса, получившая награду на Каннском кинофестивале. Всем любителям мюзиклов однозначно такой фильм придется по вкусу.

Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре-4

Главный герой – провокационный стендап-комик – знакомится с популярной оперной певицей. Бурный роман со временем перетекает в семейную рутину. Пытаясь наладить отношения, супруги уже с маленькой дочерью отправляются в круиз, где и происходит трагедия. По странному стечению обстоятельств в момент трагедии Аннетт приобретает дар: при свете Луны она может петь голосом своей погибшей матери.

Воспоминания

Воспоминания – научно-фантастический фильм, главную роль в котором сыграл Хью Джекман. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где каждый может окунуться в воспоминания в прямом смысле. «Сеанс емкости», как его называют герои, может сделать нас вновь счастливыми с нашими лучшими воспоминаниями, найти утерянные вещи и даже улики.

Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре-7

На одном из таких сеансов красавица Мей просит помочь ей вспомнить, где она оставила ключи. Простой заказ превращается в настоящий роман, пока девушка не исчезает бесследно.

Приятного просмотра.

# Кино # общество # Шон Леви # Леос Каракс # Хью Джекман # Фотофакт

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