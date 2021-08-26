Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре
Предстоящие выходные – повод заглянуть в кинотеатр. Фильмы на любой вкус – специально для вас.
Главный герой
Главный герой – фантастический боевик Шона Леви. По сюжету вся жизнь кассира крупного банка проходит как «день сурка»: один и тот же кофе, голубая рубашка, маршрут до работы и люди.
Все шло по накатанной, пока однажды он не узнал, что окружающий мир – это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный персонаж. Для того чтобы покорить сердце любимой девушки, переписать свой код и стать главным героем, есть всего 48 часов.
Аннетт
Аннетт – лента французского режиссера Леоса Каракса, получившая награду на Каннском кинофестивале. Всем любителям мюзиклов однозначно такой фильм придется по вкусу.
Главный герой – провокационный стендап-комик – знакомится с популярной оперной певицей. Бурный роман со временем перетекает в семейную рутину. Пытаясь наладить отношения, супруги уже с маленькой дочерью отправляются в круиз, где и происходит трагедия. По странному стечению обстоятельств в момент трагедии Аннетт приобретает дар: при свете Луны она может петь голосом своей погибшей матери.
Воспоминания
Воспоминания – научно-фантастический фильм, главную роль в котором сыграл Хью Джекман. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где каждый может окунуться в воспоминания в прямом смысле. «Сеанс емкости», как его называют герои, может сделать нас вновь счастливыми с нашими лучшими воспоминаниями, найти утерянные вещи и даже улики.
На одном из таких сеансов красавица Мей просит помочь ей вспомнить, где она оставила ключи. Простой заказ превращается в настоящий роман, пока девушка не исчезает бесследно.
Приятного просмотра.