Любителям мюзиклов и фантастики понравится. Вот что можно посмотреть на выходных в кинотеатре

Предстоящие выходные – повод заглянуть в кинотеатр. Фильмы на любой вкус – специально для вас. Главный герой Главный герой – фантастический боевик Шона Леви. По сюжету вся жизнь кассира крупного банка проходит как «день сурка»: один и тот же кофе, голубая рубашка, маршрут до работы и люди.

Все шло по накатанной, пока однажды он не узнал, что окружающий мир – это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный персонаж. Для того чтобы покорить сердце любимой девушки, переписать свой код и стать главным героем, есть всего 48 часов. Аннетт Аннетт – лента французского режиссера Леоса Каракса, получившая награду на Каннском кинофестивале. Всем любителям мюзиклов однозначно такой фильм придется по вкусу.

Главный герой – провокационный стендап-комик – знакомится с популярной оперной певицей. Бурный роман со временем перетекает в семейную рутину. Пытаясь наладить отношения, супруги уже с маленькой дочерью отправляются в круиз, где и происходит трагедия. По странному стечению обстоятельств в момент трагедии Аннетт приобретает дар: при свете Луны она может петь голосом своей погибшей матери. Воспоминания Воспоминания – научно-фантастический фильм, главную роль в котором сыграл Хью Джекман. Сюжет разворачивается в недалеком будущем, где каждый может окунуться в воспоминания в прямом смысле. «Сеанс емкости», как его называют герои, может сделать нас вновь счастливыми с нашими лучшими воспоминаниями, найти утерянные вещи и даже улики.