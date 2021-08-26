«Крепкая семья – сильная страна». Какую помощь от государства многодетные получают к началу учебного года?

Последние лучики теплого летнего солнца в преддверии школьной поры сегодня ловит большая дружная семья Цукановых. Совсем скоро Арсений, Елисей и Ксюша вновь сядут за парты и примутся грызть гранит науки. К ответственному мероприятию нужно как следует подготовиться. Помочь отважным многодетным родителям справиться с этой непростой миссией вызвалось государство.

Николай Цуканов, многодетный отец:

В конце июля из центра социальной защиты нам позвонили и сказали, что надо получить помощь, она выделяется государством. Мы оформили документы, подали заявление, в течение недели эти деньги перечислили на счет. Это существенная помощь, которую мы потратили на подготовку к школе, на покупку канцелярских товаров, тетрадей, школьных принадлежностей. Единовременная материальная помощь к школе оказывается семьям ежегодно. При этом сумма выплаты не зависит от дохода и занятости родителей.

Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Многодетным семьям единовременная материальная помощь оказывается в размере до 30 % бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 июля календарного года. Конкретный размер помощи устанавливается решениями местных Советов депутатов. По оперативным данным материальную помощь получили более 90 000 многодетных семей, на 179 000 детей общая сумма выплаты составила порядка 12,2 миллиона рублей. В целом по республике охват данной выплаты составляет 84 % от общего числа многодетных семей, которым планировалось оказать такую помощь. Работающим родителям помощь материальная оказывается по месту их работы за счет средств нанимателей, профсоюзных организаций в рамках коллективных договоров или локальных актов по месту работы, которые приняты.

Активное участие в оказании помощи многодетным принимают и всевозможные общественные объединения синеокой. Силами волонтеров к школьной поре организованы десятки благотворительных акций: «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «Портфель первоклассника» и другие.

Алена Цуканова, многодетная мама:

Дети же у нас такие, она на современности воспитываются, портфель и ручки братика уже не подходят. Любая помощь существенна, потому что в больших семьях мелочей не бывает. Николай Цуканов:

Это и отсутствие оплаты за питание, отсутствие оплаты за музыкальную школу для многодетных семей. Конечно, это все помогает вырастить здоровую, крепкую семью. У нас лозунг такой: крепкая семья – сильная страна.