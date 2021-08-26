​ЕСПЧ обязал Латвию и Польшу обеспечить жильём беженцев, застрявших на границе с Беларусью

Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии предоставить одежду и жилье беженцам, застрявшим на границе с Беларусью. Жалобы на действия властей этих стран поступили от самих мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе заявителей – более 70 граждан Афганистана и Ирака.

В своих обращениях они утверждают, что планировали получить международную защиту в Польше и Латвии, однако получили отказ. Очевидно, что ни Ригу, ни Вильнюс, ни Варшаву не волнуют проблемы беженцев. Они отгораживаются от потока мигрантов колючей проволокой и полностью игнорируют взятые на себя международные обязательства.