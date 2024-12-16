Какова роль театра и кино в формировании духовно-нравственных ценностей общества? Ответил Евгений Арендаревич

Совсем недавно в Минске состоялась встреча, итогом которой стало подписание соглашения между Союзом театральных деятелей России, который представлял его руководитель, народный артист Владимир Машков, с Союзом кинематографистов Беларуси. Его возглавил гость программы «Прикосновение к свету» Евгений Арендаревич. Олег Лепешенков, СТВ:

Подписание соглашения предварил круглый стол «Роль театра и кино в формировании духовно-нравственных ценностей общества». Какова эта роль сегодня, на ваш взгляд?

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Сейчас в Минске произошло очень знаковое событие с приездом нашего большого друга, большого человека с большой душой, с огромными компетенциями. И мы подписали соглашение с Союзом театральных деятелей Российской Федерации и с Союзом театральных деятелей Республики Беларусь, союзом кинематографистов Республики Беларусь и Союзом писателей.

Евгений Арендаревич:

Это событие знаково тем, что творческие союзы объединяются для того, чтобы действительно противостоять этим негативным тенденциям, которые нам навязываются разными недружественными странами, определенными людьми. Сейчас наши союзы объединяются в том числе в общий союз. Мы были на постоянно действующем семинаре, который проходил в Гродно, который тоже возглавлял народный артист России Николай Петрович Бурляев. Была высказана инициатива о создании творческих союзов Союзного государства. Это подписание – это были первые шаги, чтобы создать этот союз, чтобы мы все вместе могли противостоять этим тенденциям и стоять на страже информационной безопасности уже нашего Союзного государства. Это большая работа, потому что мы видим, как через телевизионный, киноэкран, через театр, через литературу нам навязываются совершенно иные нарративы, которые чужды нам.