Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?

Новости Беларуси. Как сделать отдых малыша на пляже безопасным и полезным, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Сколько времени ребёнку можно находиться в водоёме?
Павел Чиркун, педиатр:
Оптимальная температура для ребёнка во время купания в открытых водоёмах – плюс 26-28 градусов. В прохладной воде ребёнок, на самом деле, может купаться.
Если он к этому подготовлен.
Но не нужно неподготовленного ребёнка обливать ледяной водой, окунать его в прорубь. Это – неправильно, если вы его не подготовили. И, вообще, эти экстремальные закаливания – это больше для здоровых взрослых людей, а не для детей.