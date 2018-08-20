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Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?

20 августа 2018 07:26
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Новости Беларуси. Как сделать отдых малыша на пляже безопасным и полезным, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Сколько времени ребёнку можно находиться в водоёме?

Павел Чиркун, педиатр:
Оптимальная температура для ребёнка во время купания в открытых водоёмах – плюс 26-28 градусов. В прохладной воде ребёнок, на самом деле, может купаться.

Если он к этому подготовлен.

Но не нужно неподготовленного ребёнка обливать ледяной водой, окунать его в прорубь. Это – неправильно, если вы его не подготовили. И, вообще, эти экстремальные закаливания – это больше для здоровых взрослых людей, а не для детей.

С какого возраста детям можно купаться в водоёме?

# Дети # общество # Павел Чиркун

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