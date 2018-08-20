Прямой эфир

Сколько времени ребёнку можно находиться в водоёме?

20 августа 2018 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сделать отдых малыша на пляже безопасным и полезным, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

С какого возраста детям можно купаться в водоёме?

Павел Чиркун, педиатр:
 Если ребёнку нравится находиться в воде, то ограничивать его не стоит. Конечно, не нужно вдаваться в крайности и оставлять ребёнка там на 3-4 часа. Но, если ребёнок плещется в водичке и ему это нравится, то, пожалуйста – час-полтора он совершенно спокойно может там находиться.

С выходом, конечно, из воды и обратно.

Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?

# Дети # общество # Павел Чиркун

Другие новости рубрики

Все новости
Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?
20 августа 2018 07:26

Какова оптимальная температура воды для купания детей в озере или море?

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка
20 августа 2018 06:41

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка

Видеофакт: под Лидой прошёл песчаный вихрь
19 августа 2018 14:44

Видеофакт: под Лидой прошёл песчаный вихрь