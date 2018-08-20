«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка

Новости Беларуси. Масштабная ярмарка «Пора в школу!» прошла в центре Минска. На площадке у Дворца Республики можно было найти все необходимое для подготовки ребенка к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, за парты 1 сентября сядут 1 миллион 100 тысяч детей.

Без покупки не остался даже самый взыскательный покупатель. В ассортименте все: от письменных и канцелярских принадлежностей до деловых жакетов, костюмов и даже развивающих игр. Торговлю на открытом воздухе организовали крупные столичные магазины и производители одежды.

Мы специально выбирали время, чтобы прийти на ярмарку и подготовить ребенка к школе. И цены здесь подобрать можно на любой вкус, тем более мы идем в гимназию, нужно все строгое. Пожалуйста, большой вариант, да, большая экономия.

Спасает, наверно, по времени. Потому что пока объедешь все магазины, очень много времени теряешь. Мы вчера потратили часов шесть, и ничего не выбрали.