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«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка

20 августа 2018 06:41
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Новости Беларуси. Масштабная ярмарка «Пора в школу!» прошла в центре Минска. На площадке у Дворца Республики можно было найти все необходимое для подготовки ребенка к школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, за парты 1 сентября сядут 1 миллион 100 тысяч детей.

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка-1

Без покупки не остался даже самый взыскательный покупатель. В ассортименте все: от письменных и канцелярских принадлежностей до деловых жакетов, костюмов и даже развивающих игр. Торговлю на открытом воздухе организовали крупные столичные магазины и производители одежды.

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка-4

Мы специально выбирали время, чтобы прийти на ярмарку и подготовить ребенка к школе. И цены здесь подобрать можно на любой вкус, тем более мы идем в гимназию, нужно все строгое. Пожалуйста, большой вариант, да, большая экономия.

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка-7

Спасает, наверно, по времени. Потому что пока объедешь все магазины, очень много времени теряешь. Мы вчера потратили часов шесть, и ничего не выбрали.

«Смотрим, пробуем, собираемся, готовимся»: в Минске прошла масштабная школьная ярмарка-10

Основная масса уже вещей собрана. Остался спортивный костюм, какие-то интересные вещи. Если приглянулись – смотрим, пробуем, собираемся, готовимся.

Традиционно в конце августа спрос на такие товары возрастает. Всего в 2018 году только в Минске запланировано несколько десятков школьных базаров. Они продлятся вплоть до Дня знаний.

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

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