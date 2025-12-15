Какова оперативная обстановка вокруг границ Беларуси? Эксперты обсудили

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Люди на границе чувствуют себя безопасно – значит, Военная доктрина и Концепция нацбезопасности работают

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда рядовой гражданин не замечает и не говорит о безопасности, значит, она присутствует. Я являюсь депутатом от Гродненского региона, от самого Гродно, который практически на границе расположен двух стран, абсолютно не дружественных. И я бы не сказал, что там люди прямо в захлеб говорят о безопасности. Они себя чувствуют безопасно, они себя чувствуют удобно и уютно в своих домах. То есть это говорит о том, что документы, принятые на первом заседании VII Всебелорусского собрания, работают. И что очень важно, на мой взгляд, сделано практически все, но заметьте, ни копейки на увеличение военного бюджета мы не потратили. А враги, наверное, только от нас этого и ждут. Чтобы мы ответили адекватно увеличением группировки своей, увеличением трат на военные нужды. А мы совершенствуемся, мы совершенствуем боевую подготовку, мы во взаимодействии с Российской Федерацией перераспределяем силы и средства. И благодаря этим мерам мы обеспечиваем надлежащую безопасность нашей страны, в том числе и в приграничье. Поэтому, поскольку мы не слышим какого-то ропота от граждан, не слышим каких-то проблем, это говорит о том, что документы действительно работают, и мы на верном пути. Алена Сырова, СТВ:

Белорусско-украинская граница… Понятно, что она закрыта, но не доставляет ли она нам беспокойства? Какая ситуация на белорусско-украинской границе?

Владимир Мельниченко, заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

Она не доставляет беспокойства. Органами пограничной службы уделяется значительное внимание обустройству государственной границы Республики Беларусь с Украиной. В соответствии с поручением главы государства увеличивается войсковой компонент на указанном направлении. В текущем году сформировано две новых пограничных заставы на участке Брестской пограничной группы и Мозырского пограничного отряда. Увеличена штатная численность достаточно большого количества подразделений, чтобы обеспечить пограничную безопасность на должном уровне. Кирилл Казаков, СТВ:

Сколько, по мнению литовцев, наша неблагополучная граница благополучна с белорусской стороны? Порядка 80 раз за год белорусское воздушное пространство нарушали западные БПЛА

Владимир Мельниченко:

Мнение литовцев – это мнение литовцев. На самом деле полный комплекс мероприятий, которые необходимо, проводим на государственном уровне. Достаточно серьезные меры приняты. Прежде всего, упорядочен – я имею в виду вот эти метеозонды, шары. Учет беспилотных летательных аппаратов определен. Ужесточена ответственность за их применение. Органы пограничной службы соответствующие меры принимают. В цифрах – за текущий год это порядка 80 случаев пресечения с нашей стороны на противоправную деятельность с применением беспилотных летательных аппаратов, причем это больше относится к белорусско-литовскому, белорусско-польскому участку государственной границы.

Михаил Оксенюк:

Четко видна система работы по борьбе с этими негативными явлениями. Как только встала белорусско-литовская граница, сигареты пытались возить фурами – приняли меры, поставили шлагбаумы на дорогах. Стали возить повозками, объезжая. Приняли меры, потом начали носить на плечах. Потом появились квадрокоптеры, приняли законодательство, урегулировали. Нет квадрокоптеров. Сегодня появились шары, метеозонды. Они немножко подальше, за пределы приграничной территории отнесены, сложнее их выявлять. Почему массовость? Да потому, что ветер дует в одну сторону, все вместе они, не сговариваясь, запускают, зная прогноз погоды. Шары полетели – вот и создается массовость. «Мы применяем инструменты асимметричного ответа» Кирилл Казаков:

Мы в гонку вооружения не втянулись?

Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук:

Втянулись ли мы в гонку вооружения? В ресурсном отношении мы не можем и не будем гнаться за Польшей. Мы применяем инструменты стратегического сдерживания, отсюда «Орешник», отсюда тактическое ядерное оружие. Группировка не эфемерна, которая стоит на наших границах. И военные именно такими категориями рассуждают. Но все-таки мы применяем инструменты асимметричного ответа. Это касается и вооружений, которые мы размещаем у себя. Собственное производство, те вооружения, которые нам поставляет Россия. Слово дня – «Орешник», остается таким же словом и «тактическое ядерное оружие». Ведь поляки тоже стремились быть ядерной державой, в социалистические времена у них были заявки. Провалился их проект. И сегодня были эти заявки, но им это оказалось не дано.