Какова оперативная обстановка вокруг границ Беларуси? Эксперты обсудили

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда рядовой гражданин не замечает и не говорит о безопасности, значит, она присутствует. Я являюсь депутатом от Гродненского региона, от самого Гродно, который практически на границе расположен двух стран, абсолютно не дружественных. И я бы не сказал, что там люди прямо в захлеб говорят о безопасности. Они себя чувствуют безопасно, они себя чувствуют удобно и уютно в своих домах.
То есть это говорит о том, что документы, принятые на первом заседании VII Всебелорусского собрания, работают. И что очень важно, на мой взгляд, сделано практически все, но заметьте, ни копейки на увеличение военного бюджета мы не потратили. А враги, наверное, только от нас этого и ждут. Чтобы мы ответили адекватно увеличением группировки своей, увеличением трат на военные нужды.
А мы совершенствуемся, мы совершенствуем боевую подготовку, мы во взаимодействии с Российской Федерацией перераспределяем силы и средства. И благодаря этим мерам мы обеспечиваем надлежащую безопасность нашей страны, в том числе и в приграничье. Поэтому, поскольку мы не слышим какого-то ропота от граждан, не слышим каких-то проблем, это говорит о том, что документы действительно работают, и мы на верном пути.
Алена Сырова, СТВ:
Белорусско-украинская граница… Понятно, что она закрыта, но не доставляет ли она нам беспокойства?
Владимир Мельниченко, заместитель начальника 1-го главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Она не доставляет беспокойства. Органами пограничной службы уделяется значительное внимание обустройству государственной границы Республики Беларусь с Украиной.
В соответствии с поручением главы государства увеличивается войсковой компонент на указанном направлении. В текущем году сформировано две новых пограничных заставы на участке Брестской пограничной группы и Мозырского пограничного отряда. Увеличена штатная численность достаточно большого количества подразделений, чтобы обеспечить пограничную безопасность на должном уровне.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сколько, по мнению литовцев, наша неблагополучная граница благополучна с белорусской стороны?
Владимир Мельниченко:
Мнение литовцев – это мнение литовцев. На самом деле полный комплекс мероприятий, которые необходимо, проводим на государственном уровне. Достаточно серьезные меры приняты. Прежде всего, упорядочен – я имею в виду вот эти метеозонды, шары.
Учет беспилотных летательных аппаратов определен. Ужесточена ответственность за их применение. Органы пограничной службы соответствующие меры принимают.
В цифрах – за текущий год это порядка 80 случаев пресечения с нашей стороны на противоправную деятельность с применением беспилотных летательных аппаратов, причем это больше относится к белорусско-литовскому, белорусско-польскому участку государственной границы.
Михаил Оксенюк:
Четко видна система работы по борьбе с этими негативными явлениями. Как только встала белорусско-литовская граница, сигареты пытались возить фурами – приняли меры, поставили шлагбаумы на дорогах. Стали возить повозками, объезжая. Приняли меры, потом начали носить на плечах. Потом появились квадрокоптеры, приняли законодательство, урегулировали. Нет квадрокоптеров.
Сегодня появились шары, метеозонды. Они немножко подальше, за пределы приграничной территории отнесены, сложнее их выявлять. Почему массовость? Да потому, что ветер дует в одну сторону, все вместе они, не сговариваясь, запускают, зная прогноз погоды. Шары полетели – вот и создается массовость.
Кирилл Казаков:
Мы в гонку вооружения не втянулись?
Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук:
Втянулись ли мы в гонку вооружения? В ресурсном отношении мы не можем и не будем гнаться за Польшей. Мы применяем инструменты стратегического сдерживания, отсюда «Орешник», отсюда тактическое ядерное оружие.
Группировка не эфемерна, которая стоит на наших границах. И военные именно такими категориями рассуждают. Но все-таки мы применяем инструменты асимметричного ответа. Это касается и вооружений, которые мы размещаем у себя. Собственное производство, те вооружения, которые нам поставляет Россия.
Слово дня – «Орешник», остается таким же словом и «тактическое ядерное оружие». Ведь поляки тоже стремились быть ядерной державой, в социалистические времена у них были заявки. Провалился их проект. И сегодня были эти заявки, но им это оказалось не дано.
Николай Левчук:
А у нас есть тактическое ядерное оружие. Но амбиции есть у них. На сегодня баланс сил в регионе устанавливается в ходе конфликта российско-украинского. И те средства, которые мы применяем, – это, безусловно, заполнение этого вакуума коллективной безопасности в Европе, которая существует. Природа не терпит пустоты, и безопасность не терпит пустоты.
Когда кризис институтов урегулирования конфликтов существует, он совершенно налицо. ОБСЕ не действует, она где-то в стороне, мы о ней даже не слышим, когда говорим об урегулировании конфликта в Украине. Значит, эту пустоту заполняют военные, эту пустоту заполняют инструменты стратегического сдерживания.
Кирилл Казаков:
Что нас может ждать? Президент говорит о том, что если в Украине наступит мир, нас спокойствие не ждет.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Даже если будут подписаны договоренности, все равно будут силы, которые будут пытаться мешать. В данном случае это Европа. Есть слово, которым сегодня с Европой договариваться крайне сложно. Но верхушка европейская, как только будут мирные урегулирования в какой-то степени, его сметут. Уже сегодня появляются страны, которые четко понимают, что варианта другого, кроме диалога, нет. И если раньше это была одна Венгрия, потом к ней прибилась Словакия.
Появилась Болгария, Италия, Бельгия. Почему? Сегодня евродиктат Урсулы фон дер Ляйен направлен на одно – продолжить войну. Как только из этого конфликта выйдут Соединенные Штаты, они потихонечку выходят, мы об этом уже говорили. Как только найдутся договоренности между Россией и Соединенными Штатами, начнет сыпаться карточный домик Евросоюза. И они боятся этого больше всего. Здесь их самый большой страх.
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