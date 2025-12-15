В ближайшие 5 лет нам не дадут спокойно жить – Богодель о международной обстановке

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Самое главное, что мы за это время осознали. Вот мы говорим дружественные, недружественные страны, соседи, которых нам Бог дал и так далее. Самое главное мы поняли, что за западными рубежами находится не сад Борреля, а находится саванна, где располагаются и живут хищники, которые клацают сегодня зубами на нашу страну. И это объективно так. Ведь посмотрите, с каким эпическим хладнокровием они разделались со своей экономикой, финансами, демографией. Сегодня они готовятся еще к одному рывку. Куда рывку? На Восток.

Ведь неслучайно глава государства еще раз останавливается на таких вопросах. Нам уже не страшны литовцы, латыши или еще кто-то. Нас почему-то начинают беспокоить немцы. Немцы, которые военная машина уже стоит буквально в 12 километрах от наших рубежей. Где готовятся полигоны, танковая бригада. Мы знаем, что туда к 45-й танковой бригаде приедет 10-я танковая дивизия. Сейчас немцы начинают стягивать, причем под такой эгидой восточного щита, еще дополнительные силы в Польше свои.

И вот иногда мы просто задаемся вопросом. А как нам действительно не втянуться в эту гонку вооружений? Ведь, наверное, мы не в состоянии тягаться там отдельно с Германией, отдельно с Францией. И тем более мы не в состоянии тягаться отдельно с Евросоюзом. Нам нужно действительно выработать такие подходы, индикаторы, которые определяют возможность противостоять противнику. Ведь когда появились танковые армады у Польши – у нас появилось тактическое ядерное оружие.