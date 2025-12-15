В ближайшие 5 лет нам не дадут спокойно жить – Богодель о международной обстановке

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооружённых Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Самое главное, что мы за это время осознали. Вот мы говорим дружественные, недружественные страны, соседи, которых нам Бог дал и так далее. Самое главное мы поняли, что за западными рубежами находится не сад Борреля, а находится саванна, где располагаются и живут хищники, которые клацают сегодня зубами на нашу страну. И это объективно так. Ведь посмотрите, с каким эпическим хладнокровием они разделались со своей экономикой, финансами, демографией. Сегодня они готовятся еще к одному рывку. Куда рывку? На Восток.
Ведь неслучайно глава государства еще раз останавливается на таких вопросах. Нам уже не страшны литовцы, латыши или еще кто-то. Нас почему-то начинают беспокоить немцы. Немцы, которые военная машина уже стоит буквально в 12 километрах от наших рубежей. Где готовятся полигоны, танковая бригада. Мы знаем, что туда к 45-й танковой бригаде приедет 10-я танковая дивизия. Сейчас немцы начинают стягивать, причем под такой эгидой восточного щита, еще дополнительные силы в Польше свои.
И вот иногда мы просто задаемся вопросом. А как нам действительно не втянуться в эту гонку вооружений? Ведь, наверное, мы не в состоянии тягаться там отдельно с Германией, отдельно с Францией. И тем более мы не в состоянии тягаться отдельно с Евросоюзом. Нам нужно действительно выработать такие подходы, индикаторы, которые определяют возможность противостоять противнику. Ведь когда появились танковые армады у Польши – у нас появилось тактическое ядерное оружие.
Андрей Богодель:
Как только появились немцы вблизи наших границ, мы поняли, что наших Искандеров недостаточно для того, чтобы поражать центры принятия решения на территории Германии. Я думаю, в самое ближайшее время Главнокомандующий объявит, что на нашей территории размещены «Орешники». Ракеты средней дальности. И, таким образом, мы сегодня готовимся противостоять, не нарушив прежде всего, и не разделаться, как в свое время, страны Запада со своей экономикой, со своими финансами.
И самое главное, не нарушить ни с кем взаимодействие внутри нашего континента. Но то, что в ближайшие пять лет нам не дадут жить спокойно, и эти ближайшие пять лет нацелены только на одно – на подготовку к войне с нами. Это факт. Об этом говорит и Мерц, об этом говорит министр обороны, тот же самый Борис Писториус, который говорит, что до 2029 года возможен конфликт. Ладно, Борис Писториус, тот же Карстен Бройер, главный инспектор Бундесфера, тоже утверждает это.
Тот же самый Фабьен Мандон, начальник генерального штаба Франции. Ближайшие 4-5 лет наши французские солдаты должны готовиться убивать русских солдат. Выступление Навроцкого как звучало? Москаль ничего не понимает. Глава государства говорит, что москали ничего не понимают. Они понимают только саблю. Никаких договоров с ними быть не может.