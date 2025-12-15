Прямой эфир

«Дети – наше стратегическое будущее». Поговорили с делегатом ВНС об образовании

15 декабря 2025 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ключевое политическое событие года – второе заседание VII Всебелорусского народного собрания – пройдет на этой неделе. 18 и 19 декабря Минск соберет 1200 делегатов со всех регионов страны. Будет рассмотрен проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. В числе стратегических национальных интересов в том числе и качественное образование.

Какие условия созданы для будущего юных граждан и каким его видят делегаты Всебелорусского народного собрания? В нашем следующем материале.

«Дети – наше стратегическое будущее». Поговорили с делегатом ВНС об образовании-2

Эллада Власенко, директор гимназии № 15, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я впервые стала делегатом ВНС как депутат Минского городского Совета депутатов. Конечно, это очень почетно, это важно очень, я этим горжусь. Я как руководитель учреждения, как депутат думаю о том, что социально-экономическое развитие должно коснуться каждого белоруса. Это и демографическая ситуация, это здоровье нашей нации, образование, строительство новых учреждений образования, развитие тех, которые уже существуют, это жилищная политика, поддержка кадрового потенциала, особенно молодых специалистов.

Я лично как делегат и как депутат буду встречаться с представителями различных организаций, с населением, с трудовыми коллективами, с педагогами, учащимися нашими и родителями для того, чтобы рассказать о тех важных моментах, которые рассматривались на заседании, к чему мы должны стремиться в ближайшее время.

Подробности смотрите в видео.

# Всебелорусское народное собрание # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Почему западных журналистов беспокоит вопрос нахождения в Беларуси комплекса «Орешник»? Ответил Алесин
15 декабря 2025 17:21

Почему западных журналистов беспокоит вопрос нахождения в Беларуси комплекса «Орешник»? Ответил Алесин

Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?
15 декабря 2025 17:15

Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?

Лукашенко подписал указ, регулирующий микрофинансовую деятельность
15 декабря 2025 17:14

Лукашенко подписал указ, регулирующий микрофинансовую деятельность