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Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?

15 декабря 2025 17:15
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Несмотря на политические ограничения и попытки изоляции, интерес европейцев к Беларуси не ослабевает. За 2024 год нашу страну без визы посетили более 210 тысяч жителей Европы – и это при том, что пограничные коридоры со стороны западных соседей неоднократно то закрывались, то вновь открывались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем не менее граждане этих государств продолжают приезжать в Беларусь – к родственникам, за покупками и услугами, а также чтобы лично познакомиться со страной, вопреки запретам и рекомендациям своих властей. Беларусь, в свою очередь, остается открытой: действие безвизового режима продлено на весь 2026 год для жителей 38 европейских государств.

Что об этом говорят иностранцы – узнавала Галина Буро.

После поездки в Беларусь полный багажник продуктов у жителя Германии Николая Лакнера. Оценил и наши сладости, и чистоту, и красоту Беларуси.

Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?-2

Николай Лакнер, турист (Германия):
Родители собираются купить дом, присматриваемся.

Галина Буро, корреспондент:
И вы присматриваетесь к Беларуси?
– И мы, конечно, присматриваемся.
– То есть вы хотите поменять место жительство с Германии на Беларусь?
– Есть такие цели. Германия уже не та, что была раньше. У нас напустили много мигрантов. Я думаю, у вас безопаснее в два раза, чем в Германии.

Такие выводы – результат трехнедельного путешествия по Беларуси. Братья Лакнер посмотрели Минск и Гродно, попробовали национальные блюда. Виза для этого не требуется.

Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?-4

Николай Лакнер:
Очень удобно, считай, сел в машину и поехал посмотреть Беларусь. Очень все ухожено, очень красиво, очень культурный народ.

На белорусский шопинг, посетить родственников, купить лекарства или получить медицинские услуги – с такими целям чаще всего к нам едут жители Европы. Соотношение цены и качества привлекает. Для некоторых это еще и возможность впервые познакомиться со страной, сформировать о ней свое мнение, вопреки западной пропаганде. Беларусь открыта, а безвиз пользуется популярностью. Только через пункт пропуска «Бенякони» за 2024 год проехали более 84 тысяч таких туристов.

Посетить Беларусь без лишних формальностей – опция продлена на весь следующий год. По решению Президента по безвизу к нам могут приехать граждане 38 европейских государств. Условия прежние: доступны все авто и ж/д пункты пропуска, а также аэропорт, срок пребывания – не более 30 суток. А для поляков, литовцев и латышей – до 90. Все же жители этих стран к нам ездят чаще ввиду семейных связей.

Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?-6

Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:
В текущем году в безвизовом порядке нашу страну посетили более 211 тысяч иностранцев. Наибольшее количество гостей приехало из соседних стран. Из Литвы почти 101,5 тысячи человек, из Латвии более 71,5 тысячи, из Польши около 37 тысяч человек. В рейтинге по гражданству, кроме стран-соседок, лидирует также Германия – более 16 тысяч туристов, Эстония – почти 6,5 тысячи посетителей и Италия – более 3 тысяч граждан. Всего с 2022 года возможностью безвизового въезда воспользовались более 1 миллиона иностранцев.

Подробности смотрите в видео. 

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