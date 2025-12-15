Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?
Несмотря на политические ограничения и попытки изоляции, интерес европейцев к Беларуси не ослабевает. За 2024 год нашу страну без визы посетили более 210 тысяч жителей Европы – и это при том, что пограничные коридоры со стороны западных соседей неоднократно то закрывались, то вновь открывались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем не менее граждане этих государств продолжают приезжать в Беларусь – к родственникам, за покупками и услугами, а также чтобы лично познакомиться со страной, вопреки запретам и рекомендациям своих властей. Беларусь, в свою очередь, остается открытой: действие безвизового режима продлено на весь 2026 год для жителей 38 европейских государств.
Что об этом говорят иностранцы – узнавала Галина Буро.
После поездки в Беларусь полный багажник продуктов у жителя Германии Николая Лакнера. Оценил и наши сладости, и чистоту, и красоту Беларуси.
Николай Лакнер, турист (Германия):
Родители собираются купить дом, присматриваемся.
Галина Буро, корреспондент:
И вы присматриваетесь к Беларуси?
– И мы, конечно, присматриваемся.
– То есть вы хотите поменять место жительство с Германии на Беларусь?
– Есть такие цели. Германия уже не та, что была раньше. У нас напустили много мигрантов. Я думаю, у вас безопаснее в два раза, чем в Германии.
Такие выводы – результат трехнедельного путешествия по Беларуси. Братья Лакнер посмотрели Минск и Гродно, попробовали национальные блюда. Виза для этого не требуется.
Николай Лакнер:
Очень удобно, считай, сел в машину и поехал посмотреть Беларусь. Очень все ухожено, очень красиво, очень культурный народ.
На белорусский шопинг, посетить родственников, купить лекарства или получить медицинские услуги – с такими целям чаще всего к нам едут жители Европы. Соотношение цены и качества привлекает. Для некоторых это еще и возможность впервые познакомиться со страной, сформировать о ней свое мнение, вопреки западной пропаганде. Беларусь открыта, а безвиз пользуется популярностью. Только через пункт пропуска «Бенякони» за 2024 год проехали более 84 тысяч таких туристов.
Посетить Беларусь без лишних формальностей – опция продлена на весь следующий год. По решению Президента по безвизу к нам могут приехать граждане 38 европейских государств. Условия прежние: доступны все авто и ж/д пункты пропуска, а также аэропорт, срок пребывания – не более 30 суток. А для поляков, литовцев и латышей – до 90. Все же жители этих стран к нам ездят чаще ввиду семейных связей.
Антон Бычковский, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:
В текущем году в безвизовом порядке нашу страну посетили более 211 тысяч иностранцев. Наибольшее количество гостей приехало из соседних стран. Из Литвы – почти 101,5 тысячи человек, из Латвии – более 71,5 тысячи, из Польши – около 37 тысяч человек. В рейтинге по гражданству, кроме стран-соседок, лидирует также Германия – более 16 тысяч туристов, Эстония – почти 6,5 тысячи посетителей и Италия – более 3 тысяч граждан. Всего с 2022 года возможностью безвизового въезда воспользовались более 1 миллиона иностранцев.
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