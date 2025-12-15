Безвиз продлен! Беларусь открыта для 38 европейских стран. Что привлекает иностранцев?

Несмотря на политические ограничения и попытки изоляции, интерес европейцев к Беларуси не ослабевает. За 2024 год нашу страну без визы посетили более 210 тысяч жителей Европы – и это при том, что пограничные коридоры со стороны западных соседей неоднократно то закрывались, то вновь открывались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее граждане этих государств продолжают приезжать в Беларусь – к родственникам, за покупками и услугами, а также чтобы лично познакомиться со страной, вопреки запретам и рекомендациям своих властей. Беларусь, в свою очередь, остается открытой: действие безвизового режима продлено на весь 2026 год для жителей 38 европейских государств. Что об этом говорят иностранцы – узнавала Галина Буро. После поездки в Беларусь полный багажник продуктов у жителя Германии Николая Лакнера. Оценил и наши сладости, и чистоту, и красоту Беларуси.

Николай Лакнер, турист (Германия):

Родители собираются купить дом, присматриваемся. Галина Буро, корреспондент:

И вы присматриваетесь к Беларуси?

– И мы, конечно, присматриваемся.

– То есть вы хотите поменять место жительство с Германии на Беларусь?

– Есть такие цели. Германия уже не та, что была раньше. У нас напустили много мигрантов. Я думаю, у вас безопаснее в два раза, чем в Германии. Такие выводы – результат трехнедельного путешествия по Беларуси. Братья Лакнер посмотрели Минск и Гродно, попробовали национальные блюда. Виза для этого не требуется.

Николай Лакнер:

Очень удобно, считай, сел в машину и поехал посмотреть Беларусь. Очень все ухожено, очень красиво, очень культурный народ. На белорусский шопинг, посетить родственников, купить лекарства или получить медицинские услуги – с такими целям чаще всего к нам едут жители Европы. Соотношение цены и качества привлекает. Для некоторых это еще и возможность впервые познакомиться со страной, сформировать о ней свое мнение, вопреки западной пропаганде. Беларусь открыта, а безвиз пользуется популярностью. Только через пункт пропуска «Бенякони» за 2024 год проехали более 84 тысяч таких туристов. Посетить Беларусь без лишних формальностей – опция продлена на весь следующий год. По решению Президента по безвизу к нам могут приехать граждане 38 европейских государств. Условия прежние: доступны все авто и ж/д пункты пропуска, а также аэропорт, срок пребывания – не более 30 суток. А для поляков, литовцев и латышей – до 90. Все же жители этих стран к нам ездят чаще ввиду семейных связей.