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Почему западных журналистов беспокоит вопрос нахождения в Беларуси комплекса «Орешник»? Ответил Алесин

15 декабря 2025 17:21
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Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Почему западных журналистов беспокоит вопрос нахождения в Беларуси комплекса «Орешник»? Ответил Алесин-2

Александр Алесин, независимый военный эксперт:
У меня старые контакты сохранились с прежних времен, и в последнее время оживились мои корреспонденты из различных, теперь недружественных, нам стран. И самый главный вопрос, который они задают: действительно ли на территории Беларуси существует тактическое ядерное оружие, и действительно ли будет располагаться комплекс «Орешник» средней дальности. Это задают и представители нью-йоркских, лондонских, и военные атташе. Когда я говорю, что уже есть… Они не наблюдали, как завозили. Значит, вас обманули, тактически построили завод, что вы этого не заметили при помощи ваших спутниковых группировок и так далее. То есть больше всего их беспокоят именно эти вопросы. Реальность нахождения на нашей территории тактического ядерного оружия и перспектива размещения здесь комплекса средней дальности «Орешник». В общем, это дежурный ответ.

И Президент уже отвечал на этот вопрос. Он говорит, что мы не только располагаем этим оружием, но и проводим периодическое обслуживание этого ядерного оружия, в том числе с выводом на территории Российской Федерации. Что является как не в бровь, а в глаз.

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