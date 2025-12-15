Александр Алесин, независимый военный эксперт:

У меня старые контакты сохранились с прежних времен, и в последнее время оживились мои корреспонденты из различных, теперь недружественных, нам стран. И самый главный вопрос, который они задают: действительно ли на территории Беларуси существует тактическое ядерное оружие, и действительно ли будет располагаться комплекс «Орешник» средней дальности. Это задают и представители нью-йоркских, лондонских, и военные атташе. Когда я говорю, что уже есть… Они не наблюдали, как завозили. Значит, вас обманули, тактически построили завод, что вы этого не заметили при помощи ваших спутниковых группировок и так далее. То есть больше всего их беспокоят именно эти вопросы. Реальность нахождения на нашей территории тактического ядерного оружия и перспектива размещения здесь комплекса средней дальности «Орешник». В общем, это дежурный ответ.

И Президент уже отвечал на этот вопрос. Он говорит, что мы не только располагаем этим оружием, но и проводим периодическое обслуживание этого ядерного оружия, в том числе с выводом на территории Российской Федерации. Что является как не в бровь, а в глаз.