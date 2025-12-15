«Это прощупывание нашей обороноспособности». Бузин о сбитом беспилотнике под Гродно

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Один из этих же поводов, о которых мы уже говорили. Залет беспилотника, который посадили под Гродно.

Николай Бузин:

Да, и возможность такая была, потому что беспилотник имел разведывательную аппаратуру, постоянно передавал сигналы и так далее. То есть работающая машина, военная машина, которая решает задачу. Но если бы оно ушло на территорию Польши, то получился бы залет с нашей территории.

И как бы мы ни объясняли, ни рассказывали, показывали контроль соответствующий, что это не мы – здесь к нам бы можно было какие-то претензии однозначно предъявлять. И никто бы не разбирался в Евросоюзе, раз оно прилетело с нашей территории.

Вспомните вариант, когда летели соответствующие беспилотники в Польшу. Чуть-чуть нас коснувшись, помните этот вариант? Крика было на всю Европу. То есть у меня складывается такое впечатление, что сейчас прощупывают нашу способность, обороноспособность страны, возможность принимать решения в этой области. И самое главное – все шары и все остальное, это прикрытие, дымовая завеса.