Бузин: белорусы чётко понимают – что говорит Президент, надо слушать внимательно

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
На прошлой неделе Президент, собирая заседание Совбеза, такую фразу хорошую сказал, о том, что мы не хотим войны, но мы к ней готовы. Николай Евгеньевич, собственно говоря, если мы говорим об этой фразе… Я понимаю, что Президент достаточно честен, и в том самом фарватере запроса на справедливость, о котором он постоянно говорит, он не пытается экивоками разговаривать.
То есть, если мы говорим о том, что мы готовимся к войне, значит мы к ней готовимся. Другой вопрос, что мы действительно ее не хотим. Но как эту форму, как эту формулировку трактовать обычному человеку?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не надо уходить куда-то там в виртуальный мир, надо просто слушать Президента. Он говорит честно, откровенно, и надо отдать должное, что уже все белорусы четко понимают – что говорит Президент. надо слушать и слушать внимательно.