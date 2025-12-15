Бузин: белорусы чётко понимают – что говорит Президент, надо слушать внимательно

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

На прошлой неделе Президент, собирая заседание Совбеза, такую фразу хорошую сказал, о том, что мы не хотим войны, но мы к ней готовы. Николай Евгеньевич, собственно говоря, если мы говорим об этой фразе… Я понимаю, что Президент достаточно честен, и в том самом фарватере запроса на справедливость, о котором он постоянно говорит, он не пытается экивоками разговаривать.

То есть, если мы говорим о том, что мы готовимся к войне, значит мы к ней готовимся. Другой вопрос, что мы действительно ее не хотим. Но как эту форму, как эту формулировку трактовать обычному человеку?