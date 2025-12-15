Насколько Беларусь защищена от беспилотников? Ответил Эдуард Жмакин
Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос сейчас о беспилотниках. Эдуард Николаевич, у меня вопрос, конечно, совсем простой и детский. Мы прекрасно понимаем, что беспилотная авиация, просто авиация, как ни крути – это оружие будущего. Во всяком случае, так пишут журналисты, так считают люди. Потому что все смотрят, например, на сводки СВО и реально понимают, что все, что происходит сейчас, происходит в небе. Насколько мы сейчас там защищены?
Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Хочу в первую очередь сказать, что у нас не разрываются бомбы над нашими головами, над стратегическими нашими объектами ничего не происходит. Значит, мы выполняем свою работу качественно. Это целая система, которая подразумевает под собой работу не только Вооруженных Сил, но и всех органов военного управления, так же и гражданских. Это и военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, которые выполняют день и ночь свои задачи. Это пограничники, которые стоят на земле и помогают нам обнаружить эти беспилотные летательные аппараты.
Вопрос только стоит в том, как эффективно противодействовать будущим угрозам. То есть беспилотники, если мы раньше видели, они начинали работать как самолетного типа, то сейчас вопрос становится: маленькие беспилотники, которые на предельно малых высотах, которые по одному, по два, могут и роем сейчас работать. Вот этот вопрос мы прорабатываем, проводим всяческие эксперименты, приглашаем гостей, которые помогают нам обнаружить и поражать.
Зона проведения специальной военной операции показывает, что это очень востребованный вопрос и очень эффективно ему противодействовать можно лишь в таком случае, когда все системы работают в полном объеме. И мы пытаемся сегодня эту систему выстроить. И у нас пока получается.
Кирилл Казаков:
Самый большой вопрос, который опять же возникает, исходя из той сводки новостей, как мы защищены? Вот, условно говоря, АЭС, наши ТЭЦ, вот все наши стратегические объекты. Мы же защищены?
Эдуард Жмакин:
Мы защищены. Правильно вы сказали, есть перечень первостепенных объектов, которые необходимо защитить. Эти вот объекты – атомная электростанция, наши нефтеперерабатывающие заводы – защищены. Выделяются дополнительные силы и средства противовоздушной обороны. Это зенитно-ракетные комплексы различных видов: С-300, С-400, ЗРК. Также у нас есть дежурные экипажи Су-30СМ2, которые пришли на вооружение совсем недавно. И мы ожидаем поставку еще дополнительных самолетов. Экипажи у нас подготовлены к работе по низколетящим малоскоростным целям.
Также у нас кочующие маневренные огневые группы. Также у нас есть система РЭП, которая противодействует… Ярким примером этому явилось воздействие силами РЭП. В Гродно, например, беспилотник посадили. Это все воздействие этой системы. Нельзя сказать, что один человек будет эффективен по борьбе с этими беспилотными летательными аппаратами. Создана система, она развивается, и развивается она на государственном уровне.