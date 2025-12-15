Насколько Беларусь защищена от беспилотников? Ответил Эдуард Жмакин

Концепция национальной безопасности государства. Какие планы по силовому вектору на ближайшую пятилетку в Беларуси? Что с оперативной обстановкой вокруг нашей страны? Эти и другие вопросы обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос сейчас о беспилотниках. Эдуард Николаевич, у меня вопрос, конечно, совсем простой и детский. Мы прекрасно понимаем, что беспилотная авиация, просто авиация, как ни крути – это оружие будущего. Во всяком случае, так пишут журналисты, так считают люди. Потому что все смотрят, например, на сводки СВО и реально понимают, что все, что происходит сейчас, происходит в небе. Насколько мы сейчас там защищены?

Эдуард Жмакин, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Хочу в первую очередь сказать, что у нас не разрываются бомбы над нашими головами, над стратегическими нашими объектами ничего не происходит. Значит, мы выполняем свою работу качественно. Это целая система, которая подразумевает под собой работу не только Вооруженных Сил, но и всех органов военного управления, так же и гражданских. Это и военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны, которые выполняют день и ночь свои задачи. Это пограничники, которые стоят на земле и помогают нам обнаружить эти беспилотные летательные аппараты. Вопрос только стоит в том, как эффективно противодействовать будущим угрозам. То есть беспилотники, если мы раньше видели, они начинали работать как самолетного типа, то сейчас вопрос становится: маленькие беспилотники, которые на предельно малых высотах, которые по одному, по два, могут и роем сейчас работать. Вот этот вопрос мы прорабатываем, проводим всяческие эксперименты, приглашаем гостей, которые помогают нам обнаружить и поражать. Зона проведения специальной военной операции показывает, что это очень востребованный вопрос и очень эффективно ему противодействовать можно лишь в таком случае, когда все системы работают в полном объеме. И мы пытаемся сегодня эту систему выстроить. И у нас пока получается.