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Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

07 июня 2020 16:31
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Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым сообщил о назначении уже экс-гендиректора нашего телеканала министром информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-1

Игорь Луцкий два с половиной года возглавлял СТВ. Это стало временем большого техперевооружения канала, в том числе и этой эфирной студии, а также обширного выхода на интернет-площадки.

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Какие же задачи новый министр теперь видит перед информационным ведомством?

Принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой

Игорь Позняк, СТВ:
Игорь Владимирович, говорят, что Третья мировая война будет информационной, и никто не знает – может быть, она уже началась. Как вы видите себя на этой войне? Вы ощущаете себя таким своеобразным бойцом?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-4

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Хочу сказать, что мы на самом деле не на войне, я бы не стал так серьезно уже утрировать. Вы правы в том, что значение информации играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений. Она все больше влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит – будут они вообще в этом мире существовать или не будут. И уже не войны и не воины в обычном смысле практически определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация. В этом смысле принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой.

Ограничить население от информации, которая наносит вред государству

Игорь Позняк:
Задачи, которые ставил Президент перед обновленным составом правительства и перед вами персонально. Одно из ключевых слов, которые произнес Александр Лукашенко, адресовав их вам, – интернет. Какой вы видите стратегию Министерства информации именно в этом сегменте?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-7

Игорь Луцкий:
Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству.

Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна.

Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать цифровой шум

На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-10

Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение и видеохостинги

Игорь Позняк:
Два с половиной года, которые вы возглавляли телеканал СТВ, стали периодом колоссальных шагов телевидения в интернете. Вы намерены рекомендовать, уже как министр информации, использовать подобную стратегию другим белорусским СМИ?

Игорь Луцкий:
Развитие интернет-дирекции на телеканале СТВ было приоритетом. Нам удалось с 40 тысяч подписчиков на канале YouTube дойти до 376, по-моему, на данный момент (я все еще отслеживаю это). Это очень огромная аудитория.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-13

Понятно, что это аудитория всего русскоговорящего мира, как правило. Но слава богу, что мы смогли до нее достучаться, что мы смогли донести свою позицию до тех, кто находится в сети интернет. Я думаю, что таким же образом мы должны поступить и рекомендовать, скажем так, направить, другие средства массовой информации работать в таком же русле.

Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение, и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор на СТВ на YouTube.

Всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать

Игорь Позняк:
Все время, которые мы с вами знакомы, я постоянно наблюдаю вас с телефоном. Вы постоянно в сети, в информации. Ваши предпочтения на этой информационной кухне? А какое информационное блюдо вы никогда не попробуете?

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-16

Игорь Луцкий:
Вообще я всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать – во благо или во вред? Откровенный негатив или то, что я лично не могу воспринять как человек, – я просто не буду эту информацию смотреть.

Но вообще это скорее профессиональная информация, профессиональные средства массовой информации, определенные Telegram-каналы, социальные сети, Fecebook. Опять же, твоя подписка, твое окружение определяет, скажем так, твое мировоззрение. Но нельзя только на этом зацикливаться, нужно смотреть шире. Я всегда смотрю любые альтернативные точки зрения, всегда их анализирую.

Достаточно широкий спектр моих интересов, начиная от серьезной политики и заканчивая чем-то таким домашним, простым.

Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким-19

Игорь Позняк:
Ваша любимая программа на СТВ? Сейчас-то уже можно спросить, которую будете смотреть в должности министра.

Игорь Луцкий:
Это, конечно же, «Неделя».

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Игорь Позняк # Фотофакт

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