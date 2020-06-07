Какой будет стратегия Мининформа и на что делает ставку новый министр? Интервью с Игорем Луцким

Новости Беларуси. К персоналиям в обновленном правительстве. «Средства массовой информации трепещите!» – такой молнией телеграм-канал «Пул Первого» первым сообщил о назначении уже экс-гендиректора нашего телеканала министром информации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Луцкий два с половиной года возглавлял СТВ. Это стало временем большого техперевооружения канала, в том числе и этой эфирной студии, а также обширного выхода на интернет-площадки. В Беларуси обновилось правительство. Все кадровые решения Президента в одном материале Какие же задачи новый министр теперь видит перед информационным ведомством? Принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой Игорь Позняк, СТВ:

Игорь Владимирович, говорят, что Третья мировая война будет информационной, и никто не знает – может быть, она уже началась. Как вы видите себя на этой войне? Вы ощущаете себя таким своеобразным бойцом?

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Хочу сказать, что мы на самом деле не на войне, я бы не стал так серьезно уже утрировать. Вы правы в том, что значение информации играет все более важную роль в принятии политических и экономических решений. Она все больше влияет на развитие государств, на то, что с ними происходит – будут они вообще в этом мире существовать или не будут. И уже не войны и не воины в обычном смысле практически определяют, как будет развиваться дальше мир, а определяет информация. В этом смысле принятие любых решений, любых государственных решений должно сопровождаться серьезной информационной поддержкой. Ограничить население от информации, которая наносит вред государству Игорь Позняк:

Задачи, которые ставил Президент перед обновленным составом правительства и перед вами персонально. Одно из ключевых слов, которые произнес Александр Лукашенко, адресовав их вам, – интернет. Какой вы видите стратегию Министерства информации именно в этом сегменте?

Игорь Луцкий:

Стратегия Министерства информации на мой взгляд будет заключаться в том, чтобы корректировать действия средств массовой информации для того, чтобы обеспечить, во-первых, доведение четкой государственной политики, и ограничить население от информации, которая наносит вред государству. Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране и то, как будет развиваться страна. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать цифровой шум На мой взгляд, важно все-таки отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит. Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию.

Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение и видеохостинги Игорь Позняк:

Два с половиной года, которые вы возглавляли телеканал СТВ, стали периодом колоссальных шагов телевидения в интернете. Вы намерены рекомендовать, уже как министр информации, использовать подобную стратегию другим белорусским СМИ? Игорь Луцкий:

Развитие интернет-дирекции на телеканале СТВ было приоритетом. Нам удалось с 40 тысяч подписчиков на канале YouTube дойти до 376, по-моему, на данный момент (я все еще отслеживаю это). Это очень огромная аудитория.

Понятно, что это аудитория всего русскоговорящего мира, как правило. Но слава богу, что мы смогли до нее достучаться, что мы смогли донести свою позицию до тех, кто находится в сети интернет. Я думаю, что таким же образом мы должны поступить и рекомендовать, скажем так, направить, другие средства массовой информации работать в таком же русле. Двигаться нужно сразу в двух направлениях – эфирное телевидение, классическое телевидение, и, конечно же, видеохостинги. Мы сделали упор на СТВ на YouTube. Всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать Игорь Позняк:

Все время, которые мы с вами знакомы, я постоянно наблюдаю вас с телефоном. Вы постоянно в сети, в информации. Ваши предпочтения на этой информационной кухне? А какое информационное блюдо вы никогда не попробуете?

Игорь Луцкий:

Вообще я всеяден к информации. Любая информация ценна и важна, вопрос только лишь в том, как ее использовать – во благо или во вред? Откровенный негатив или то, что я лично не могу воспринять как человек, – я просто не буду эту информацию смотреть. Но вообще это скорее профессиональная информация, профессиональные средства массовой информации, определенные Telegram-каналы, социальные сети, Fecebook. Опять же, твоя подписка, твое окружение определяет, скажем так, твое мировоззрение. Но нельзя только на этом зацикливаться, нужно смотреть шире. Я всегда смотрю любые альтернативные точки зрения, всегда их анализирую. Достаточно широкий спектр моих интересов, начиная от серьезной политики и заканчивая чем-то таким домашним, простым.