Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! А ведь самые нетерпеливые уже начинают показывать свое лицо. Вот учредитель «Гомельского демократического форума» Петр Кузнецов, он же «политический эксперт» (так и пишет на «Белорусском партизане»), он же листок полицая: «В Украине в 2014-м это выглядело как отряды «Беркута», тамошнего ОМОНа, на коленях перед людьми в своих городах». Чувствуется, как Петя ночами не спит, все себя под одеялом картинками тешит. И музыка в душе играет: «Петя и волки позорные перед ним на коленях». Как вам мечта правозащитника? Знаете, а ведь крысу не нужно загонять в угол, особенно на детской площадке, – нужно сделать так, чтобы обезумевших крыс просто не было. Особенно там, где гуляют дети, женщины, старики.

Потому что думает наш Петя Кузнецов вот о чем, и уже даже пишет: «Настроения в Беларуси достигают таких масштабов, что просто не могут обойти стороной семьи рядовых бойцов, слишком уж их много». Может, они уже и кресты на заборах начали ставить? После таких вот откровений (фактически угроз) кто не согласится с Президентом: «Рисковые люди, поаккуратней бы с милицией, корпоративный же народ»? Не пришлось бы нам с вами таких Кузнецовых с Петуховыми еще и защищать.

«С какого момента силовики перейдут на сторону народа?» – спрашивают полицаи, под «народом» имея в виду самих себя. Ну, давайте посмотрим на этот «народец» поближе: помните, как один блогер (тоже, к сожалению, гомельский) с мегафоном наперевес разговаривал с молоденьким могилевским сержантом? «Предъявите удостоверение, люди хотят знать, кто вы вообще. Что вы творите такое? Показывайте удостоверение свое!».

Зови главного, чего прицепился, предъявите удостоверение, вам же показывают, люди хотят знать, кто вы вообще. А вот кино «Ликвидация»: – Гоцман, вы с людьми разговариваете, а не с тварями.

– Люди интересуются, что им за это будет.

Заранее прошу прощения у всех жителей прекрасного Гомеля, но из города ведь блогера еще не выкинули. Вот эта вот «гомельская гопа» – она кого собралась на колени ставить? В каких таких «своих городах»? На чьи семьи они уже нацелились? «Женщина, если вы не уберете от меня руки, я вас толкну». Они вообще на что пасть раскрыли? «Девятого августа вам всем крышка!» – так ведь орали в Гродно, слышали вы?

Петя, скажу как родному, шо таким «людям» будет. Когда вас поставят в позу «руки на капот» на глазах благодарной гомельской публики – а это обязательно случится, вы ведь по жизни уже просто нарываетесь, – то скажут: «Или как-то исправляйтесь, или сами знаете что». И вы, вот такие петюни, отважные против сестер милиционеров и подруг, смело грозящие их детям и родителям, знаете, как будете под старость об этом рассказывать? Как в том анекдоте: «Убили меня, внучек». Так чего ждать очевидного для всех финала? Давайте это сделаем сразу, и обществу не будет так больно за вас. Не будет «гомельская гопота» выступать «за свободу» белорусов. Не бывать такому, это вам любой житель Гомеля скажет.