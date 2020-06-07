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Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»

07 июня 2020 13:00
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли в слух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-1

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! А ведь самые нетерпеливые уже начинают показывать свое лицо. Вот учредитель «Гомельского демократического форума» Петр Кузнецов, он же «политический эксперт» (так и пишет на «Белорусском партизане»), он же листок полицая: «В Украине в 2014-м это выглядело как отряды «Беркута», тамошнего ОМОНа, на коленях перед людьми в своих городах».

Чувствуется, как Петя ночами не спит, все себя под одеялом картинками тешит. И музыка в душе играет: «Петя и волки позорные перед ним на коленях». Как вам мечта правозащитника? Знаете, а ведь крысу не нужно загонять в угол, особенно на детской площадке, – нужно сделать так, чтобы обезумевших крыс просто не было. Особенно там, где гуляют дети, женщины, старики.

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-4

Потому что думает наш Петя Кузнецов вот о чем, и уже даже пишет: «Настроения в Беларуси достигают таких масштабов, что просто не могут обойти стороной семьи рядовых бойцов, слишком уж их много».

Может, они уже и кресты на заборах начали ставить? После таких вот откровений (фактически угроз) кто не согласится с Президентом: «Рисковые люди, поаккуратней бы с милицией, корпоративный же народ»? Не пришлось бы нам с вами таких Кузнецовых с Петуховыми еще и защищать.

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-7

«С какого момента силовики перейдут на сторону народа?» – спрашивают полицаи, под «народом» имея в виду самих себя.

Ну, давайте посмотрим на этот «народец» поближе: помните, как один блогер (тоже, к сожалению, гомельский) с мегафоном наперевес разговаривал с молоденьким могилевским сержантом? «Предъявите удостоверение, люди хотят знать, кто вы вообще. Что вы творите такое? Показывайте удостоверение свое!».

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-10

Зови главного, чего прицепился, предъявите удостоверение, вам же показывают, люди хотят знать, кто вы вообще. А вот кино «Ликвидация»:

– Гоцман, вы с людьми разговариваете, а не с тварями.
– Люди интересуются, что им за это будет.

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-13

Заранее прошу прощения у всех жителей прекрасного Гомеля, но из города ведь блогера еще не выкинули. Вот эта вот «гомельская гопа» – она кого собралась на колени ставить? В каких таких «своих городах»? На чьи семьи они уже нацелились? «Женщина, если вы не уберете от меня руки, я вас толкну». Они вообще на что пасть раскрыли? «Девятого августа вам всем крышка!» – так ведь орали в Гродно, слышали вы?

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-16

Петя, скажу как родному, шо таким «людям» будет. Когда вас поставят в позу «руки на капот» на глазах благодарной гомельской публики – а это обязательно случится, вы ведь по жизни уже просто нарываетесь, – то скажут: «Или как-то исправляйтесь, или сами знаете что». И вы, вот такие петюни, отважные против сестер милиционеров и подруг, смело грозящие их детям и родителям, знаете, как будете под старость об этом рассказывать? Как в том анекдоте: «Убили меня, внучек».

Так чего ждать очевидного для всех финала? Давайте это сделаем сразу, и обществу не будет так больно за вас. Не будет «гомельская гопота» выступать «за свободу» белорусов. Не бывать такому, это вам любой житель Гомеля скажет.

Про блогеров, выступления и кинопараллели. Телефельетон «Накипело»-19

А тем, кому романтики в жизни не хватило, советую кроме «Ликвидации» посмотреть еще и «В августе 44-го»:

– Вы еще, может, нас по стойке смирно поставите?
– Это если понадобится. Я поставлю.

И ведь поставил. Это, если хотите, трейлер – не спутайте с автозаком, я вас умоляю. Уж простите, накипело.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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