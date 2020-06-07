Как восстанавливают пруд с королевской историей и что за чудо-подъёмник установили инвалиду? Реальные истории, когда местные власти помогают

Новости Беларуси. Перенести автобусную остановку поближе к дому, помочь с подъемником для человека с ограниченными возможностями или, наконец, решить вопрос с площадкой для выгула собак – как быть, когда проблему не по силам решить в одиночку? Рецептов, как подключить к этой истории депутатов или местную власть, много, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Горячая телефонная линия, личный прием граждан, онлайн обращение. Как это работает – репортаж Галины Буро.

Сейчас строительная техника здесь не умолкает, а ведь ещё недавно живописный пруд на улице Репина в Гродно был на грани исчезновения. Многие годы местные жители наблюдали, как водоём мельчает и превращается в лужу. Тогда и забили тревогу.

Василий Калач, житель Гродно:

Просто вода ушла вся. Было очень много воды. В эту трубу даже уходила, которая, видите, там стоит. А потом пропадать, пропадать, и уже в 2018-19 году совсем вода ушла. Люди начали жаловаться, писать.

Так началась история спасения любимой зоны отдыха. Местные службы пробовали доливать воду в пруд, получалось дорого и малоэффективно. Поговаривали, что водоём уже не вернуть, надо засыпать. Но жители были категорически не согласны.

Все были против этого, потому что знаете, сколько тут птицы было? Разной птицы: и утки, и лебеди весной прилетают.

Тут мамы все с колясочками, с детками гуляют. Тут мы вот все немоглые, кто с палкой, кто без палки два-три круга пройдём, уже на свежем воздухе.

Краеведы добавляли: пруд с королевской историей. Предполагают, что в XVIII веке здесь ловил рыбу последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Водоём входил в парковый ансамбль его летней резиденции.

Исторический водоем горожане решили защищать. И обратились к своему депутату Елене Железнякович.

Елена Железнякович, депутат Гродненского городского Совета депутатов:

Сегодня там идут работы, там идёт подсыпка земляного дна и будет выстлан изоляционный слой. Когда грунт немножко осядет и изоляционный слой придёт в то состояние, которое должно быть, будет залита вода на полтора метра. Поскольку идёт сейчас Год малой родины, то мы, наверное, должны восстанавливать те маленькие кусочки земли, которые нам дороги.

Олег Полудень, житель Гродно:

Я очень рад, что оно всё-таки будет существовать, это озеро. Здесь хорошее место для отдыха, постоянно дети гуляют, вот мы с собакой гуляем.

Выйти погулять теперь может и Василий Галась. Василий Галась, житель Гродно:

Вот так вот заезжаю. И всё. Двери, замок. То есть когда уезжаю, его закрываю на ключ. И всё, и квартира закрыта

Подъёмник на балконе для него единственный вариант выйти на улицу. В 10 лет получил травму позвоночника. Сначала ходил, опираясь на палку, с возрастом пересел в инвалидное кресло. Ступеньки в подъезде стали непреодолимой преградой, без помощи родственников никак. В какой-то момент Василий обратился в городской Совет депутатов.

Василий Галась:

Сначала я проработал вариант такой, что можно как-то приобрести этот подъёмник. Но стоит, надо сказать, он немалых денег, как минимум, наверное, тысячи две долларов. В принципе, можно было бы и пойти на этот вариант, но его надо было как-то согласовать, узаконить. К депутату почему обратился? Всё-таки это связь народа и власти. Кто ж поможет людям, как не депутат.

Мужчина по образованию инженер-конструктор, к депутату направился с объемной папкой своих наработок по установке подъёмника. Совместили это с возможностями городских служб – и вот готов элегантный проект. Даже заасфальтировали часть газона возле балкона, проложили дорожку к подъезду, сделали отдельную парковку для автомобиля Василия.

Такой проект в Гродно разработали впервые. Депутат Сергей Коледа вспоминает: было непросто. Зато теперь опыт планируют активно использовать.

Сергей Коледа, депутат Гродненского городского Совета депутатов:

Когда там со стороны ругают и говорят, какие они не хорошие, могли бы прийти тут, махнуть шашкой, что-то решить. Не бывает шашек. В самом деле, если люди идут и разговаривают, язык общий находится. Нужен диалог, и тогда всё получится. Сегодня возможность решить свои проблемы, найти ответы на вопросы – это не только к депутатам. За последние годы все более доступными для разрешения самых разных ситуаций стали все ветви власти.

Галина Буро, корреспондент:

Вряд ли кто-то поспорит, что сегодня исполнительная власть открыта для диалога с людьми. Формы для озвучивания проблемы, как говорится, на любой вкус. Удобнее позвонить – работают горячие линии, то и дело проводятся прямые телефонные линии. Прийти лично – есть приёмы граждан, в том числе выездные. А те, кто привык к интернет-общению, могут даже задать свой вопрос онлайн на сайте исполкома. Вне зависимости от того, какой вариант выбирает человек, все обращения будут рассмотрены.

Вот и жители деревни Долина, что под Лидой, решили проверить, как все это работает. А что делать, когда до ближайшей остановки приходится идти почти полтора километра?

Староста деревни Феликс Остроух сетует: если в молодости мог и 10, и 20 километров пешком одолеть, то в 95 лет такие променады здоровью не на пользу.

Феликс Остроух, староста деревни Долина:

Которые уже пожилые, легче же ближе прийти на остановку, чем идти в город. Тем более, автобус ходил тут рядом. Оставалась тут пара метров до остановки, только разворот сделать. Наши женщины обратились к председателю райисполкома, и он пообещал. И исполнил своё обещание, помог.

Теперь автобус подъезжает прямо к деревне. По сути, делает дополнительную петлю по маршруту. Чтобы осуществить такой манёвр, продумали кольцо, где транспорт может разворачиваться. Для местных жителей новая остановка стала настоящим подарком.

Александр Хвойницкий, председатель Третьяковского сельского исполнительного комитета:

Эта деревня пригородная. Хоть она и немногочисленная, здесь 25 дворов и 57 жителей, но, однако, люди живут, работают, жители есть в каждом доме, и потребность такая была. Поэтому обязательно отреагировали на их обращение и обращение было удовлетворено.

И таких историй в копилке современных управленцев немало. Баланс интересов, реальная помощь вместо отписок – сегодня это уже норма. Есть проблема – значит, важно найти и решение.

Вероника Бодак со своей бордер-колли Боней ждала эту площадку для выгула и дрессировки собак, пожалуй, больше всех. Невероятно, но девочка сама выгуливает и обучает своего питомца. И это в 10 лет! Хочет стать дрессировщиком.

Вероника Бодак, жительница Гродно:

Мне здесь удобно дрессировать собаку, потому что тут хорошая компания, может собака поноситься с кем-нибудь, погулять, например. И вообще, хорошая площадка.

В этом микрорайоне много лет владельцы четверолапых гуляли со своими питомцами на пустыре между домами. Конфликты с местными жители были неизбежны.

Юлия Петрученик, жительница Гродно:

К нам вызывали милицию, к нам приходил и ЖЭС, составляли протоколы. Мы им объясняли, что нам негде гулять, а они – мы ничего не можем сделать.

Решение в итоге нашлось благодаря коллективному обращению к депутатам. Сняли все вопросы по документации, нашли спонсоров. И владельцам собак, а их здесь с полсотни точно, предложили обустроить площадку всем вместе.

В это дело вложила немало сил и депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова. Она и сама большая любительница собак, а потому не понаслышке знает о проблеме.

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно, что создаются комфортные условия для людей, которые владеют животными, которые их любят. Но эти хорошие условия для животных не ухудшают условия для людей. Потому что когда рядом с детской площадкой, рядом с детской песочницей выгуливают собак, то, конечно, это вызывает конфронтацию среди собачников и несобачников. Лучше развести эти интересы и предоставить возможность комфортной жизни и тем, и другим.

Денис Сыромаха, депутат Гродненского городского Совета депутатов:

Это было организовано в рамках субботника. Пришли местные жители, пришли депутаты. И всё своими силами вот это сделали. Ещё оказали содействие сотрудники ЖЭСа – они устанавливали непосредственно забор. Галина Буро, корреспондент:

То есть, депутатам тоже пришлось закатать рукава, взять лопаты? Денис Сыромаха:

Безусловно, мы ж совместно делали проект, поэтому совместно всё делали.