В Беларуси сделали 622 313 тестов на коронавирус

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 23 647 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за всё время распространения инфекции ею заразились 48 630 человек. Это удалось установить благодаря тестированию. Специальные исследования проведены у 622 313 человек.