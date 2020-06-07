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В Беларуси сделали 622 313 тестов на коронавирус

07 июня 2020 12:44
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 23 647 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сделали 622 313 тестов на коронавирус-1

Всего за всё время распространения инфекции ею заразились 48 630 человек. Это удалось установить благодаря тестированию. Специальные исследования проведены у 622 313 человек.

В Беларуси сделали 622 313 тестов на коронавирус-4

По информации Минздрава, 269 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией умерли. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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