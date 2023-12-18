Брестская область преодолела рубеж по удою молока на одну корову

Брестская область преодолела рубеж по годовому удою молока на одну корову в 7 тысяч килограммов. Такие показатели достигнуты впервые благодаря планомерной и системной работе на протяжении ряда лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Залог успеха в создании комфортных условий для животных, заготовке качественных кормов и ответственному отношению работников. За 18 лет продуктивность скота в области увеличилась почти вдвое. Среди лидеров Ивановский и Брестский районы. В целом по итогам нынешнего года производство молока в юго-западном регионе составит 2 миллиона 160 тысяч тонн.

Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

К 2025 году продуктивность дойного стада по области должна составить не менее 7,5 тысячи голов с объемом производства не менее 2 миллионов 300 тысяч тонн. Для в области этого ведется строительство животноводческих объектов. Усилена работа с кормами. Все эти слагаемые должны позволить выполнить задачи, которые стоят перед областью.

В Брестской области сегодня ведется строительство и реконструкция 68 животноводческих объектов. До конца этого года планируют ввести в эксплуатацию не менее 35 из них.