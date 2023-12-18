В Беларуси цена на новогоднюю ель стартует от 7 рублей

Аромат хвои и грядущих праздников уже витает в воздухе. В ряде регионов двери для посетителей распахнули елочные базары. В 2023 году по всей стране откроется порядка тысячи торговых площадок для продажи новогодней ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ассортимент обещает быть разнообразным. Приобрести можно будет ели, сосну, пихту, деревья в кадках, а также новогодние букеты. Стоимость зависит от вида растения и его высоты. Так, цена на срезанную елку стартует от 7 рублей, дерево в кадке – от 20, а елочный букет обойдется не дешевле 4 рублей. В прошлом году в преддверии новогодних праздников было продано свыше 140 тысяч елей и сосен. В нынешнем зеленых красавиц для продажи заготовлено не меньше.

Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

У нас в основном ель европейская, потому что она традиционно произрастает здесь, ее легче вырастить. Тем не менее в кадках продаются иные виды деревьев на спрос, цвет и вкус любого покупателя. Основная цель – чтобы расширить ассортимент, чтобы у покупателя был выбор. Чтобы он подошел и выбрал то, что именно ему понравится?