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В Беларуси цена на новогоднюю ель стартует от 7 рублей

18 декабря 2023 14:13
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Аромат хвои и грядущих праздников уже витает в воздухе. В ряде регионов двери для посетителей распахнули елочные базары. В 2023 году по всей стране откроется порядка тысячи торговых площадок для продажи новогодней ели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси цена на новогоднюю ель стартует от 7 рублей-1

Ассортимент обещает быть разнообразным. Приобрести можно будет ели, сосну, пихту, деревья в кадках, а также новогодние букеты. Стоимость зависит от вида растения и его высоты. Так, цена на срезанную елку стартует от 7 рублей, дерево в кадке – от 20, а елочный букет обойдется не дешевле 4 рублей. В прошлом году в преддверии новогодних праздников было продано свыше 140 тысяч елей и сосен. В нынешнем зеленых красавиц для продажи заготовлено не меньше.

В Беларуси цена на новогоднюю ель стартует от 7 рублей-4

Виталий Бондаревич, заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:
У нас в основном ель европейская, потому что она традиционно произрастает здесь, ее легче вырастить. Тем не менее в кадках продаются иные виды деревьев на спрос, цвет и вкус любого покупателя. Основная цель – чтобы расширить ассортимент, чтобы у покупателя был выбор. Чтобы он подошел и выбрал то, что именно ему понравится?

В Беларуси цена на новогоднюю ель стартует от 7 рублей-7

В столице елочные базары начнут работу уже в эту пятницу, 22 декабря. Минчане смогут приобрести пушистых лесных красавиц вплоть до 31 декабря. Как и в прошлом году, для продажи главного символа наступающих праздников будут работать 68 площадок.

# Новый год # общество

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