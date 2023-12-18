Чему учат суворовцев в храме и почему вера важна для молодого человека? Разговор с протоиереем

В храме при суворовском училище встретились с протоиереем Георгием Дзичковским. Пообщались с гостем в программе «Прикосновение к свету» на СТВ. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Что значит для учащихся суворовского училища посещение храма? Что вы им говорите, когда они сюда приходят?

Протоиерей Георгий Дзичковский, клирик прихода храма Петро-Павловского собора Минска:

Не только, когда в храм приходят. В храме вообще лучше помалкивать. Я им говорю, что в храме надо соблюдать тишину. У нас есть православный час, который мы проводим по понедельникам, в конце дня, в 16:30. Там мы объясняем, как нужно себя вести в храме. И вообще как можно больше говорим о Боге, нравственности, о том, как нужно держать себя в обществе, ведь Суворовское военное училище – это элитное учреждение образования. Сюда ребята идут не просто так. Они идут сюда и за знаниями, и за тем, чтобы стать настоящими мужчинами, патриотами нашей многонациональной Родины. Больше всего мы заостряем внимание на том, чтобы они были высоконравственными людьми, чтобы у них в душе была вера. Без веры невозможно угодить Богу. И сам Суворов говорил, что молись Богу – от него победа.