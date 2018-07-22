Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?

Новости Беларуси. Об том, как вывести кинопроизводство в стране на иной уровень, и что смотрит новый директор «Беларусьфильма» спросили в большом интервью «Недели» у Владимира Карачевского.

Владимир Карачевский : «Карп отмороженный». Российский фильм. Можете еще выделить, который я пересматриваю, это фильм «Великая красота».

Юлия Огнева:

Продюсер?

Владимир Карачевский:

Да, и продюсер. Даже он на первом месте. Понимаете, в творчестве, конечно, главный режиссер. Но в данном случае, режиссер без поддержки продюсера, это совсем в исключительном порядке может появиться как феномен.

Юлия Огнева:

Фильм начинается с продюсера?

Владимир Карачевский:

Чаще всего, да.