Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?
Новости Беларуси. Об том, как вывести кинопроизводство в стране на иной уровень, и что смотрит новый директор «Беларусьфильма» спросили в большом интервью «Недели» у Владимира Карачевского.
Юлия Огнева, СТВ:
Давайте блиц. С новой должностью чаще смотрите фильмы?
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Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Да.
Юлия Огнева:
Какие из последних просмотренных можете выделить?
Владимир Карачевский:
«Карп отмороженный». Российский фильм. Можете еще выделить, который я пересматриваю, это фильм «Великая красота».
Юлия Огнева:
Основные слагаемые успеха фильма?
Владимир Карачевский:
Сценарий, режиссер, актер, оператор.
Юлия Огнева:
Продюсер?
Владимир Карачевский:
Да, и продюсер. Даже он на первом месте. Понимаете, в творчестве, конечно, главный режиссер. Но в данном случае, режиссер без поддержки продюсера, это совсем в исключительном порядке может появиться как феномен.
Юлия Огнева:
Фильм начинается с продюсера?
Владимир Карачевский:
Чаще всего, да.
Юлия Огнева:
Мерило успеха фильма: зритель, касса или высокая оценка критиков?
Владимир Карачевский:
А кому что надо.
Юлия Огнева:
А что надо «Беларусьфильму»?
Владимир Карачевский:
Зритель и касса.
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