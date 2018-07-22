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Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?

22 июля 2018 16:58
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Новости Беларуси. Об том, как вывести кинопроизводство в стране на иной уровень, и что смотрит новый директор «Беларусьфильма» спросили в большом интервью «Недели» у Владимира Карачевского.

Юлия Огнева, СТВ:
Давайте блиц. С новой должностью чаще смотрите фильмы?

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Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?-1

Владимир Карачевский, генеральный директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»:
Да.

Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?-4

Юлия Огнева:
Какие из последних просмотренных можете выделить?

Владимир Карачевский:
«Карп отмороженный». Российский фильм. Можете еще выделить, который я пересматриваю, это фильм «Великая красота».

Юлия Огнева:
Основные слагаемые успеха фильма?

Владимир Карачевский:
Сценарий, режиссер, актер, оператор.

Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?-7

Юлия Огнева:
Продюсер?

Владимир Карачевский:
Да, и продюсер. Даже он на первом месте. Понимаете, в творчестве, конечно, главный режиссер. Но в данном случае, режиссер без поддержки продюсера, это совсем в исключительном порядке может появиться как феномен.

Юлия Огнева:
Фильм начинается с продюсера?

Владимир Карачевский:
Чаще всего, да.

Какое кино смотрит новый директор «Беларусьфильма» и кто главный в съемочном процессе?-10

Юлия Огнева:
Мерило успеха фильма: зритель, касса или высокая оценка критиков?

Владимир Карачевский:
А кому что надо.

Юлия Огнева:
А что надо «Беларусьфильму»?

Владимир Карачевский:
Зритель и касса.

Большое интервью Владимира Карачевского читайте здесь

# Беларусьфильм # общество # Владимир Карачевский # Фотофакт

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