Как контрабанда и нелегалы проезжают пятую часть суши, а задерживают их в Беларуси? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. 17 июля прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный вопрос Президента к Юрию Сенько – наполняемость бюджета таможенными платежами. И здесь цифры говорят сами за себя: прирост за полугодие – почти 35 %.
Но важно понимать: ни о каких новых видах платежей речь не идет. Просто мировая экономика, как и экономика Беларуси, растет, бизнес работает активно, увеличивается количество транзитных товаров. А таможенники совершают большее количество операций в единицу времени, чем было раньше. За счет оптимизации службы и автоматизации процессов.
Еще недавно непростая для таможенных органов тема – коррупция. Сейчас, как отметил Президент, ситуация не вызывает опасений. Подтверждение тому – отсутствие в 2018 году уголовных дел в отношении личного состава. Но, памятуя дело Ошмянской таможни да и в целом учитывая серьезность темы, самоуспокоенности здесь быть не может.
И об относительно новом для белорусской таможни виде деятельности – недопущении ввоза в Россию продукции так называемой санкционной группы. Уже почти четыре года наша страна блокирует ввоз товаров, которые запрещено поставлять в Российскую Федерацию из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. И, по заверению Юрия Сенько, Беларусь полностью выполняет свои обязательства. Но у российских коллег то и дело возникают претензии.
«Санкционку» в России давят.
Но вот белорусским таможенникам не до шуток. Граница одна, а защищает интересы сразу двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Санкционный режим российский – головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. Ну а как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно: кто-то заказывает какие-то материалы, они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы плохо работаем с санкционными товарами.
Европа ввела санкции против Кремля, Москва – эмбарго на товары с маркировкой ЕС. Между этих птиц высокого международного полета – Беларусь. Условия поменялись. Но в нашей стране для дальнобойщиков – говоря их же языком – всё путем. Причем самым кратчайшим и безопасным – из Европы в Россию.
Юрий Сенько, председатель государственного таможенного комитета беларуси:
Транзитных товаров проследовало по территории нашей страны на 3 млн тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В бюджет страны собрано на 490 млн долларов США больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Партнерские связи со Старым Светом у нас улучшаются – заметно по дипломатической улыбке главы МИДа.
А вот у главного «мытника» страны всегда сосредоточенный взгляд. Границу берегут как зеницу ока: не проглядеть бы «санкционку». Особенно в таком транспортном муравейнике: каждую минуты в страну из Европы въезжают по два-три грузовика. Искать запрещенные продукты – что иголку в стоге сена. Но запретный пармезан в рефрижераторе от белорусских таможенников и «раписканов» не утаишь. Остается – одно: подтасовывать документы.
Александр Лукашенко:
Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют.
До этой линии польское яблоко – все еще импортный фрукт, а дальше уже – запретный плод. Он зачастую и становится яблоком раздора в переговорах между двумя президентами и на саммитах Союзного государства.
В тронном зале Кремля – коронный номер: показать европейские деликатесы с названием нашей страны, неграмотно написанным маркером.
Геннадий Пипченко, директор транспортной компании:
Беларусь и креветки – не знаю, сложно сказать.
И все-таки, кто якобы белорусским креветкам помогает забираться на полки российских гиперов?
Геннадий Пипченко:
То есть они сразу говорят, что здесь работа с проводником, то есть понятно, что там не будет никаких официальных документов.
Зачастую большегрузы с российскими номерами ездят в сопровождении вип-легковушек. Бандитов с больших дорог и маленьких городков белорусская милиция убрала, как коммунальники мусор с трасс. Да к тому же с белорусской стороны пограничных постов нет. Шлагбаумы стоят на российской территории. Ведь несмотря на противоречивые геополитические аппетиты европейских столиц и Москвы, вкус к наживе у дельцов от бизнеса не пропал.
Александр Лукашенко:
По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы Российской Федерации, компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать.
Факты Президенту, а затем и журналистам рассказал глава таможенного ведомства Беларуси. Оперативная сводка – как сценарий для криминального боевика.
Юрий Сенько прокомментировал ситуацию с попытками провоза санкционных товаров через Беларусь в Россию
С нашими же фискальными органами не договоришься.
Кинематографический идеал воплотить в жизнь практически удалось Юрию Сенько. Если раньше процесс таможенного оформления описывали с иронией – «мало ж дали», то сейчас нет того, что раньше было.
Александр Лукашенко:
Вы профессионал, специалист. На это я и рассчитывал, что порядок там будет наведен. Как там с правоохранителями? К счастью, в последнее время мы все меньше и меньше слышим о проявлениях коррупции в таможенных органах. Хотя я не исключаю, что это у нас там еще не изжито.
Когда коррупционный скандал запачкал даже людей в белых халатах, руки специалистов с шевронами Кадуцея оказались как у хирургов – практически стерильными. И работать им приходится не покладая этих самых рук.
Самое эффективное ведомство по наполняемости бюджета – за прошлый год ГТК принес более 2 миллиардов долларов – самое оптимизированное.
Каждая подозрительная машина попадает в поле зрения оперативников. И процесс пошел. За сухой аббревиатурой ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия) – сутки недосыпа и тонны задержанной «санкционки».
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
За 2018 год возбуждено 30 уголовных дел в отношении нарушителей законодательства, которые пытались перемещать санкционную продукцию по территории нашей страны в сторону Российской Федерации.
Эксперимент СТВ. Можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников?
Во всем этом информационном потоке важно отметить, что белорусские силовики – это еще и непреодолимый шлюз для каналов нелегальных мигрантов и наркотиков. И зачастую свои истоки это глубокое контрабандное течение берет в соседнем государстве. А перебежчики порой беспрепятственно преодолевают одну пятую суши, а попадаются только в крепкие руки зеленых фуражек Синеокой. Но белорусы же не критикуют работу своих российских коллег – некогда: мы просто работаем.