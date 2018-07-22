Как контрабанда и нелегалы проезжают пятую часть суши, а задерживают их в Беларуси? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 17 июля прошла встреча Александра Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главный вопрос Президента к Юрию Сенько – наполняемость бюджета таможенными платежами. И здесь цифры говорят сами за себя: прирост за полугодие – почти 35 %. Но важно понимать: ни о каких новых видах платежей речь не идет. Просто мировая экономика, как и экономика Беларуси, растет, бизнес работает активно, увеличивается количество транзитных товаров. А таможенники совершают большее количество операций в единицу времени, чем было раньше. За счет оптимизации службы и автоматизации процессов.

Еще недавно непростая для таможенных органов тема – коррупция. Сейчас, как отметил Президент, ситуация не вызывает опасений. Подтверждение тому – отсутствие в 2018 году уголовных дел в отношении личного состава. Но, памятуя дело Ошмянской таможни да и в целом учитывая серьезность темы, самоуспокоенности здесь быть не может. И об относительно новом для белорусской таможни виде деятельности – недопущении ввоза в Россию продукции так называемой санкционной группы. Уже почти четыре года наша страна блокирует ввоз товаров, которые запрещено поставлять в Российскую Федерацию из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. И, по заверению Юрия Сенько, Беларусь полностью выполняет свои обязательства. Но у российских коллег то и дело возникают претензии. «Санкционку» в России давят.

И даже высмеивают.

Но вот белорусским таможенникам не до шуток. Граница одна, а защищает интересы сразу двух стран. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Санкционный режим российский – головная боль для нас. Делаем бешеную работу в интересах России. Ну а как тут таможенники говорят и другие, там же идет драчка постоянно: кто-то заказывает какие-то материалы, они начинают нам предъявлять претензии. Вместо благодарности начинают порой кивать на нас, что мы плохо работаем с санкционными товарами.

Европа ввела санкции против Кремля, Москва – эмбарго на товары с маркировкой ЕС. Между этих птиц высокого международного полета – Беларусь. Условия поменялись. Но в нашей стране для дальнобойщиков – говоря их же языком – всё путем. Причем самым кратчайшим и безопасным – из Европы в Россию. Юрий Сенько, председатель государственного таможенного комитета беларуси:

Транзитных товаров проследовало по территории нашей страны на 3 млн тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В бюджет страны собрано на 490 млн долларов США больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Партнерские связи со Старым Светом у нас улучшаются – заметно по дипломатической улыбке главы МИДа.

А вот у главного «мытника» страны всегда сосредоточенный взгляд. Границу берегут как зеницу ока: не проглядеть бы «санкционку». Особенно в таком транспортном муравейнике: каждую минуты в страну из Европы въезжают по два-три грузовика. Искать запрещенные продукты – что иголку в стоге сена. Но запретный пармезан в рефрижераторе от белорусских таможенников и «раписканов» не утаишь. Остается – одно: подтасовывать документы. Александр Лукашенко:

Подделывают документы, сами везут, а потом нам предъявляют. До этой линии польское яблоко – все еще импортный фрукт, а дальше уже – запретный плод. Он зачастую и становится яблоком раздора в переговорах между двумя президентами и на саммитах Союзного государства.

В тронном зале Кремля – коронный номер: показать европейские деликатесы с названием нашей страны, неграмотно написанным маркером.

Геннадий Пипченко, директор транспортной компании:

Беларусь и креветки – не знаю, сложно сказать.

И все-таки, кто якобы белорусским креветкам помогает забираться на полки российских гиперов? Геннадий Пипченко:

То есть они сразу говорят, что здесь работа с проводником, то есть понятно, что там не будет никаких официальных документов.

Зачастую большегрузы с российскими номерами ездят в сопровождении вип-легковушек. Бандитов с больших дорог и маленьких городков белорусская милиция убрала, как коммунальники мусор с трасс. Да к тому же с белорусской стороны пограничных постов нет. Шлагбаумы стоят на российской территории. Ведь несмотря на противоречивые геополитические аппетиты европейских столиц и Москвы, вкус к наживе у дельцов от бизнеса не пропал.

Александр Лукашенко:

По информации спецслужб, заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы Российской Федерации, компании Российской Федерации, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Я Путину часто об этом говорю. Но факты надо излагать. Факты Президенту, а затем и журналистам рассказал глава таможенного ведомства Беларуси. Оперативная сводка – как сценарий для криминального боевика. Юрий Сенько прокомментировал ситуацию с попытками провоза санкционных товаров через Беларусь в Россию

С нашими же фискальными органами не договоришься. Кинематографический идеал воплотить в жизнь практически удалось Юрию Сенько. Если раньше процесс таможенного оформления описывали с иронией – «мало ж дали», то сейчас нет того, что раньше было. Александр Лукашенко:

Вы профессионал, специалист. На это я и рассчитывал, что порядок там будет наведен. Как там с правоохранителями? К счастью, в последнее время мы все меньше и меньше слышим о проявлениях коррупции в таможенных органах. Хотя я не исключаю, что это у нас там еще не изжито. Когда коррупционный скандал запачкал даже людей в белых халатах, руки специалистов с шевронами Кадуцея оказались как у хирургов – практически стерильными. И работать им приходится не покладая этих самых рук. Самое эффективное ведомство по наполняемости бюджета – за прошлый год ГТК принес более 2 миллиардов долларов – самое оптимизированное. Каждая подозрительная машина попадает в поле зрения оперативников. И процесс пошел. За сухой аббревиатурой ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия) – сутки недосыпа и тонны задержанной «санкционки».

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

За 2018 год возбуждено 30 уголовных дел в отношении нарушителей законодательства, которые пытались перемещать санкционную продукцию по территории нашей страны в сторону Российской Федерации.