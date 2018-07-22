Эксперимент СТВ. Можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников?

Новости Беларуси. Чтобы выяснить, можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников, наша съемочная группа провела эксперимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Чтобы выяснить, можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников, наша съемочная группа провела эксперимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
«Олимпийка» – дорожный экватор. А еще это парадная дверь в Российскую Федерацию. Но попасть в соседнее государство можно так называемым черным ходом: достаточно с трассы свернуть несколько километров в сторону. Например, на деревню Застенки. Насколько прозрачно граница охраняется, мы проверим на своем опыте.
Нам удалось выведать у местных: одну из дорог в соседнюю российскую деревню очень любят те, кто специально объезжает – так называемые Суражские ворота.
Совсем скоро мы попадем в Россию… Но кто-то о нашем любопытстве сообщил в милицию.
По словам инспекторов, ГАИ здесь постоянно рулит. Помогают таможенникам. Раз в месяц так точно экипажи контрабанду задерживают.
Подробнее об эксперименте смотрите в видеоматериале.
Как контрабанда и нелегалы проезжают пятую часть суши, а задерживают их в Беларуси? Репортаж СТВ