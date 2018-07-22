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Эксперимент СТВ. Можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников?

22 июля 2018 16:45
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Новости Беларуси. Чтобы выяснить, можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников, наша съемочная группа провела эксперимент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Эксперимент СТВ. Можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников?-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
«Олимпийка» – дорожный экватор. А еще это парадная дверь в Российскую Федерацию. Но попасть в соседнее государство можно так называемым черным ходом: достаточно с трассы свернуть несколько километров в сторону. Например, на деревню Застенки. Насколько прозрачно граница охраняется, мы проверим на своем опыте.

Нам удалось выведать у местных: одну из дорог в соседнюю российскую деревню очень любят те, кто специально объезжает – так называемые Суражские ворота.

Совсем скоро мы попадем в Россию… Но кто-то о нашем любопытстве сообщил в милицию.

Эксперимент СТВ. Можно ли проникнуть в Россию через «черный ход», минуя пограничников?-4

По словам инспекторов, ГАИ здесь постоянно рулит. Помогают таможенникам. Раз в месяц так точно экипажи контрабанду задерживают.

Подробнее об эксперименте смотрите в видеоматериале.

Как контрабанда и нелегалы проезжают пятую часть суши, а задерживают их в Беларуси? Репортаж СТВ

# Государственная граница Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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