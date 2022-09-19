Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Александр Сергеевич, у вас самая «улетная» профессия. Легко ли добиваться карьерных высот, когда вы находитесь в кабине самолета?

Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:

Все сложно, и этот путь долгий. Но когда ты влюблен в авиацию, летаешь, стремишься к чему-то, то время быстро пролетает. Екатерина Забенько:

Как вам Embraer? Александр Сериков:

Да, наш Embraer быстро летает. Екатерина Забенько:

Сейчас вы довольны воздушным судном, который у вас в распоряжении?

Александр Сериков:

Конечно. Этот самолет современный, технологичный, безопасный, прекрасно управляется, без каких-то проблем и вместительный. Для пассажиров комфортные сиденья: и бизнес-класс, и эконом-класса. Поэтому очень доволен этим самолетом. Екатерина Забенько:

Вы по долгу службы бывали в разных городах и странах. Какой город самый лучший? Александр Сериков:

Естественно, Минск, особенно, когда ясная погода, ночь, звезды светят, пролетая над Минском… Он правильной формы.