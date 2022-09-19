Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Александр Сергеевич, у вас самая «улетная» профессия. Легко ли добиваться карьерных высот, когда вы находитесь в кабине самолета?
Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:
Все сложно, и этот путь долгий. Но когда ты влюблен в авиацию, летаешь, стремишься к чему-то, то время быстро пролетает.
Екатерина Забенько:
Как вам Embraer?
Александр Сериков:
Да, наш Embraer быстро летает.
Екатерина Забенько:
Сейчас вы довольны воздушным судном, который у вас в распоряжении?
Александр Сериков:
Конечно. Этот самолет современный, технологичный, безопасный, прекрасно управляется, без каких-то проблем и вместительный. Для пассажиров комфортные сиденья: и бизнес-класс, и эконом-класса. Поэтому очень доволен этим самолетом.
Екатерина Забенько:
Вы по долгу службы бывали в разных городах и странах. Какой город самый лучший?
Александр Сериков:
Естественно, Минск, особенно, когда ясная погода, ночь, звезды светят, пролетая над Минском… Он правильной формы.
Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:
Минск считается одним из лучших с точки зрения градостроительной планировки.
Екатерина Забенько:
Хорошо, что у нас в студии находятся те люди, которые прекрасно понимают и вливаются в разговор. Александр Сергеевич, о вас сказал свое мнение ваш друг, коллега. Давайте послушаем.
Павел Дедков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:
Добрый день всем. Александр Сергеевич, тебе персонально. Мне позвонили, обрадовали, хорошую новость сказали, попросили сказать о тебе пару хороших слов. Я знаю тебя вот уже большую часть своей жизни. И ты каким был (надежным, добрым, честным), таким и остался, только ко всему этому еще и добавилось то, что ты из курсанта летного училища превратился в специалиста, профессионала, командира воздушного судна, стал примерным семьянином. Я искренне горжусь тем, что ты мой друг. Жму руку. Хорошего дня. Увидимся.
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