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Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна

19 сентября 2022 09:42
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Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Александр Сергеевич, у вас самая «улетная» профессия. Легко ли добиваться карьерных высот, когда вы находитесь в кабине самолета?  

Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна-1

Александр Сериков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:  
Все сложно, и этот путь долгий. Но когда ты влюблен в авиацию, летаешь, стремишься к чему-то, то время быстро пролетает.  

Екатерина Забенько:  
Как вам Embraer?  

Александр Сериков:  
Да, наш Embraer быстро летает.  

Екатерина Забенько:  
Сейчас вы довольны воздушным судном, который у вас в распоряжении?  

Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна-4

Александр Сериков:  
Конечно. Этот самолет современный, технологичный, безопасный, прекрасно управляется, без каких-то проблем и вместительный. Для пассажиров комфортные сиденья: и бизнес-класс, и эконом-класса. Поэтому очень доволен этим самолетом.  

Екатерина Забенько:  
Вы по долгу службы бывали в разных городах и странах. Какой город самый лучший?  

Александр Сериков:  
Естественно, Минск, особенно, когда ясная погода, ночь, звезды светят, пролетая над Минском… Он правильной формы.  

Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна-7

Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:  
Минск считается одним из лучших с точки зрения градостроительной планировки.  

Екатерина Забенько:  
Хорошо, что у нас в студии находятся те люди, которые прекрасно понимают и вливаются в разговор. Александр Сергеевич, о вас сказал свое мнение ваш друг, коллега. Давайте послушаем.  

Какое качество у нашей авиации и в чём сложность профессии лётчика? Рассказал командир воздушного судна-10

Павел Дедков, командир воздушного судна авиакомпании «Белавиа»:  
Добрый день всем. Александр Сергеевич, тебе персонально. Мне позвонили, обрадовали, хорошую новость сказали, попросили сказать о тебе пару хороших слов. Я знаю тебя вот уже большую часть своей жизни. И ты каким был (надежным, добрым, честным), таким и остался, только ко всему этому еще и добавилось то, что ты из курсанта летного училища превратился в специалиста, профессионала, командира воздушного судна, стал примерным семьянином. Я искренне горжусь тем, что ты мой друг. Жму руку. Хорошего дня. Увидимся.  

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# Авиация # общество # Екатерина Забенько # Александр Сериков # Анна Литвинова # Павел Дедков # Фотофакт

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