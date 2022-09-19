Серые стены приобретают краски. Рассказали, благодаря кому в городах появляются яркие картины
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Анна Андреевна, вы постоянно общаетесь с молодежью. Наверное, главная формула успеха – ваш опыт и их энтузиазм. Какими проектами особенно гордитесь? Я думаю, что стоит вспомнить и те самые подстанции, которые сейчас украшают наш город.
Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:
Идет завершение этого проекта. Скоро будет подведение итогов. Ребята, которые стали победителями… Было 80 эскизов, из них 10 отобрали, и ребята воплотили эти работы. Очень сложно сейчас выбрать из такого большого количества. Я посмотрела, что за последние 5 лет мы сделали более 100 серьезных работ. У нас были прекрасные предложения, прекрасный проект, очень хорошее сотрудничество с администрацией Заводского района, когда ребята предложили 11 проектов по благоустройству дворов, прилегающих к территории Заводского района. Мы все эти проекты передали заинтересованным лицам, и кое-что уже появляется. Очень многие работы, которые мы делаем с ребятами, мы их называем научно-творческими проектами, потом мы выставляем на международные, республиканские конкурсы. За последний год у нас такой урожай: дипломы лауреатов I, II степеней больше 80.
Екатерина Забенько:
Важно, когда работу преподавателей высоко оценивают студенты, но немаловажно, когда профессиональную оценку дает руководство. Слово декану архитектурного факультета БНТУ.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые граждане нашего города. Добрый день, Анна Андреевна. Я очень рад вас видеть. Хотел бы несколько слов сказать о нашей коллеге Анне Андреевне Литвиновой. Это удивительный человек. Это настоящий учитель. Учитель – это высокое слово, но кроме профессии есть еще понимание, что учителем может быть призвание человека. У Анны Андреевны это призвание. Она не может быть такой, чтобы не отдавать себя молодежи, ребятам. И это замечательно. Кроме этого, она создатель удивительной кафедры архитектурного дизайна. Это вызов времени, чтобы была эта специальность. И она сейчас существует во многом благодаря ее труду. Мы готовим ребят по этой специальности. Поверьте мне, что эта специальность пользуется огромными популярностью и успехом. Это творческий человек. Она имеет потенциал творчества в себе и передает его молодежи. В прошлом году ее студенты сделали замечательную работу по Минскому тракторному заводу, а в этом году мы создали целую галерею удивительных сооружений трансформаторных подстанций нашего города с графикой, с живописью, с муралами. Это тоже делали во многом ее ребята. Я от всей души желаю всем всего доброго. Поздравляю с замечательными награждениями. Будьте здоровы.
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