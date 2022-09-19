Серые стены приобретают краски. Рассказали, благодаря кому в городах появляются яркие картины

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Анна Андреевна, вы постоянно общаетесь с молодежью. Наверное, главная формула успеха – ваш опыт и их энтузиазм. Какими проектами особенно гордитесь? Я думаю, что стоит вспомнить и те самые подстанции, которые сейчас украшают наш город.

Анна Литвинова, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды БНТУ:

Идет завершение этого проекта. Скоро будет подведение итогов. Ребята, которые стали победителями… Было 80 эскизов, из них 10 отобрали, и ребята воплотили эти работы. Очень сложно сейчас выбрать из такого большого количества. Я посмотрела, что за последние 5 лет мы сделали более 100 серьезных работ. У нас были прекрасные предложения, прекрасный проект, очень хорошее сотрудничество с администрацией Заводского района, когда ребята предложили 11 проектов по благоустройству дворов, прилегающих к территории Заводского района. Мы все эти проекты передали заинтересованным лицам, и кое-что уже появляется. Очень многие работы, которые мы делаем с ребятами, мы их называем научно-творческими проектами, потом мы выставляем на международные, республиканские конкурсы. За последний год у нас такой урожай: дипломы лауреатов I, II степеней больше 80. Екатерина Забенько:

Важно, когда работу преподавателей высоко оценивают студенты, но немаловажно, когда профессиональную оценку дает руководство. Слово декану архитектурного факультета БНТУ.