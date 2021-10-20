Каким должен быть настоящий идеолог? Мнение Ольги Чемодановой

Новости Беларуси. Идеология. Эта сфера нашей жизни заняла важные позиции в противостоянии попыткам расшатать страну. На одном из недавних совещаний президент Беларуси назвал идеологов штучным товаром, редкостью. Один из таких редких, выдержанных, стойких, проверенных временем людей в студии программы «Большой город» на СТВ. Трудно представить, что речь идет о хрупкой женщине, которая проявила небывалую силу в информационной войне. Очаровательный полковник милиции, главный идеолог Минска – Ольга Чемоданова. В недавнем прошлом бренд МВД, начальник Управления общественных связей, пресс-секретарь МВД. Ольга Чемоданова также является лауреатом премии Президента Беларуси «За духовное возрождение», обладателем звания «Человек года Минщины». Екатерина Забенько, ведущая:

Мы уже говорили про совещание у Президента, где он отдельный акцент сделал на идеологию. Сказал, что ждет качественных изменений в работе идеологической вертикали. Как вы для себя поняли эту задачу?

Ольга Чемоданова, начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Безусловно, сегодня нужны изменения в работе в идеологическом направлении. Мы не можем работать так, как работали раньше. По крайней мере, те методы, которые мы применяли в своей деятельности в работе с коллективами, с общественностью, нужно пересмотреть. Ведь сегодня все поменялось, вы же видите. Мир изменился. Сегодня еще и общество наше изменилось. Мы понимаем и знаем, почему. Мы не можем работать по-старому. Нам нужны новые методы работы, но все то, что мы будем планировать, в первую очередь зависит от человека. От того, кто будет во главе этой работы, это немаловажно, кадры. То есть люди, которые на себе замкнут идеологическую работу. Ее объемы настолько широки, что этот человек должен быть настолько подкован по всем направлениям. В первую очередь – это его моральная сторона, гражданская позиция. Он должен всегда помнить, что он человек государства, помнить об этом каждый день. Люди, которые должны пройти определенный кастинг, чтобы занять должность. Екатерина Забенько:

А что такое идеологический кастинг, чтобы занять серьезную позицию в любой организации?

Ольга Чемоданова:

Этот человек должен понимать то, с чем он будет работать. Человек должен быть выдержан. Необходимо его слышать, его отношение, его позицию. Насколько он способен организовать сегодня общество вокруг себя, задать верный тон и пользоваться авторитетом. Екатерина Забенько:

Мы говорим о том, что нужно, наверное, немного осовременить подход к идеологической работе. Как вы думаете, что это может быть сегодня? Политинформацию мы проходили, культпоходы, может, это вообще не имеет никакого отношения сегодня к идеологии. С чего нужно начинать. Может, с социальных сетей?