«Всё очень быстро, стерильно». Где в Минске открыли дополнительные пункты вакцинации?

Новости Беларуси. В Минске продолжается массовая вакцинация против COVID-19. Первый компонент получили около 500 тысяч минчан, второй – почти 410 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске также активно появляются новые пункты вакцинации. Сделать прививку от коронавируса можно не только в медучреждениях, но и в магазинах, центрах социального обслуживания населения и школах. Так, в торговом центре на Голубка заработал кабинет, где можно пройти вакцинацию. Все оборудовано по санитарным требованиям. При себе нужно иметь только паспорт. На месте проверяют температуру, давление и уровень кислорода. Вторую дозу компонента нужно будет получить уже в поликлинике по месту жительства.

Светлана Баклага, медсестра инфекционного кабинета 40-й городской клинической поликлиники:

Центр рассчитан работать с понедельника по воскресенье включительно. С понедельника по пятницу он работает с 14:00 до 19:30, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 18:00. Записи не нужно, потому что идет однодозовая вакцина. Средний объем доз, который у нас хранится, – в районе 30-35.

Я болела коронавирусом. Провакцинироваться решила, потому что хочу обезопасить себя, коллег на работе, родных. Здесь мне ближе к работе, все очень быстро, стерильно.