Знает, как приманить к себе зверя. Поговорили с егерем, который занимается фотоохотой

Анастасия Макеева, корреспондент:

В его объективе портфолио дикой природы. Сегодня мы отправимся за лесными приключениями с уникальным егерем и узнаем особенности национальной фотоохоты.

Лисьи посиделки, ланч косуль и веселая семейка енотовидных собак. Он всегда с собой берет фотокамеру.

Виктор Ярошук, инженер по охотничьему хозяйству Негорельского учебно-опытного лесхоза:

На опушке у леса остановились, косули стоят, смотрят на комбайны. Косулята успокоились, покормились, полежали. А самка косуля, как настоящая мать, больше часа стояла и смотрела на комбайн, не шелохнулась. Виктор Ярошук 40 лет трудится инженером-охотоведом в Негорельском лесхозе. Но любовь к миру животных была задолго до профессии. Еще в школьные годы чудесные отец-лесник познакомил с зеленой планетой. Первоклассником сажал лес, а за сбор шишек купил себе первые часы. Виктор Ярошук:

В старших классах родители подарили мне фотоаппарат ФЭД-4. Любовь к природе плюс фотоаппарат. В нынешнем университете (тогда институт имени Кирова) на лесном хозяйстве я приобрел красногорский фотоснайпер, уже тогда увлекся съемкой животного мира.

В объективе очей очарованье – родная Дзержинщина. По горячим следам Виктор Владимирович отправляется на подкормочные. Строит шалаши и сидит сутками в засадах. Но это не гарантия успеха. Каждый фотосет что «лось в мешке» – сплошные приключения. Виктор Ярошук:

Вижу, мелькает серенькое, думаю, кабанчик молодой. Поближе – какой кабанчик, волк. И я щелк, щелк, он тут же среагировал. Случай съемки волка в дикой природе волка – это уникально. Мне в жизни только дважды приходилось. Фотоохота – дело тонкое. Слиться с природой и стать невидимкой. Быть тише воды, ниже травы. Разведать тепленькое местечко, рассчитать время и скорость ветра, даже знать язык природы. У пернатых, например, идеальное зрение. Поэтому ждать, пока вылетит птичка, – еще та задачка.

Анастасия Макеева:

Оленю же не скажешь, чтобы он улыбнулся тебе в кадр. Надо знать и характер животных, все же себя по-разному ведут. Виктор Ярошук:

Прежде всего надо предусмотреть, чтобы зверь не учуял запах. У них слух прекрасный, не должна треснуть веточка какая-то. Анастасия Макеева:

А есть какие-то секреты, как их по звукам приманить?

Виктор Ярошук:

Лиса может находиться 200 метров от тебя, возьмешь, намочишь палец и тихонько пропищишь. Это как писк мыши. Чуть ли не к ногам придет. Сезон имеет значение. Весной во время половодья хороши бобры. Осенью можно закружиться в воздушных танцах скворцов и сделать ставки в поединках сохатых. За даму сердца олени борются как рыцари. В любом случае искусство требует жертв. Многочасовые съемки в напряжении превращают в статую, и мороз бьет по щекам. Но живой кадр – лучший трофей. Азарт только повышает градус. Анастасия Макеева:

Когда гон, олени же достаточно агрессивные, или когда у мамы детеныши, вы не боитесь?

Виктор Ярошук:

Самые опасные в нашей местности дикие кабаны. Когда охотники ранили и преследуют раненого, вот тогда он может напасть, последствия серьезные. Или свиноматка находится с маленькими поросятами, кто-то решил поймать поросенка, стоит поросенку пискнуть, мамаша может броситься на человека и начнет его рвать. Это крайне редкие случаи. Один раз я испугался оленя. Слышу, от меня побежали самки, а оленя это так взбудоражило, он как разревется, идет ко мне, а темнота полная. Я его не вижу, фонарика нет. Я на него: «Ты что, сдурел?» Не реагирует. Достаю от фотоснайпера приклад металлический, металл по металлу, металла звука боятся – не реагирует. Я разворачиваюсь, с криком на него в атаку, но я понял: коли ты труханул, уже не кинешься на меня.

Виктор Ярошук в курсе всех новостей. Глобальное потепление изменило фауну. Ближе к городам реже встречается тетерев и глухарь. А вот белая цапля уже не редкий гость. Раньше можно было мечтать о следах рыси. Но 40 лет охраны сделали свое дело. Семейств кошачьих становится больше, как и косолапых. Особая гордость – олени. В 78-м году в родной лесхоз завезли 30 особей. Сейчас их более 300. Зоотур егерь проводит с удовольствием в местном доме природы. На большом экране транслирует плоды сафари. Виктор Ярошук:

Если это студенты лесохозяйственного факультета, значит, их больше учебный процесс интересует, биология, особенности, повадки животных. Если школьники, значит, общеобразовательное. Скромный и талантливый – про нашего Робинзона. В его галерее десятки тысяч чудесных мгновений. Афишировать их никогда не стремился. Это огонек души, который с каждым годом только разгорается. Но память для потомков мечтает оставить.