Вадим Гигин: государство не должно подавлять свободу СМИ, а должно задавать чёткие параметры игры

Новости Беларуси. Тема журналистики стала основной в очередной серии «Тайных пружин политики» Григория Азаренка. Если мы возьмем фейки, это все было и раньше Григорий Азаренок:

Мы говорим о журналистике. И, наверное, Вадим Францевич, вопрос вам. Скажите, современная журналистика чем-то отличается принципиально от той классической, что была в XIX, XX веке, или всегда была инструментом борьбы за умы, за власть и за влияние?

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Современная журналистика отличается от журналистики XIX века тем, что никто из современников практически не читал журналистику XIX века, за исключением узкого круга историков, поэтому, думаю, мало кому можно сравнивать. Но если мы возьмем вот эти фейки, если мы возьмем какие-то элементы пропагандистские, контрпропаганды, о которых мы говорим, это все было и раньше. Я вот приведу вам один пример. Вам понравится. Тем более смотрю у вас тут карта геополитики, все континенты. Вот идет Крымская война, и Россия воюет с Турцией. Англии надо создать образ несчастной Турции (вы представляете, Турция тогда – это огромная Османская империя), которую душит жуткая Россия. Всегда пресса была одним из главных инструментов борьбы за власть Григорий Азаренок:

Огромный медведь нависает.

Вадим Гигин:

О, медведь, правильно. А как по-английски Турция? Turkey. Turkey – это индейка. Известная игра слов. И они рисуют огромного медведя, который душит вот эту несчастную индейку. И у английского обывателя возникает ощущение огромной несправедливости, забывая при этом, что под властью Османской империи находятся арабы, сербы, часть греков тогда, болгары и так далее. Вот эта игра смыслов была постоянно. И, собственно говоря, никаких особо новых, принципиальных, если не брать, конечно, технологии, подходов и методов здесь нет. Как говорил Наполеон, газеты могут победить армии. И грамотные политики, умные политики, дальновидные, самые успешные, всегда это использовали как? Создавая у таких же талантливых журналистов иллюзию свободы, а на самом деле по максимуму стараясь использовать их в своих политических интересах, потому что всегда пресса была одним из главных инструментов борьбы за власть.

О какой мы этике сейчас говорим, если ее нарушают все? Григорий Азаренок:

Но при этом, Вадим Францевич, вышла у меня недавно передача, где я рассказываю о предателях, Пал Палычу Латушко напомнил о судьбе Иуды. Висела пеньковая веревка. И сразу так забеспокоились, заволновались, напомнили мне 130-ю статью УК, напомнили мне про Год народного единства. И такие все правильные вдруг стали. Я не говорю о двойных стандартах, я говорю об этике в журналистике. Вот вы как расцениваете этот поступок? Потому что они говорят, что я призываю к межнациональной розни. Вадим Гигин:

Знаете, Григорий, идет информационная война. Вы находитесь по разные стороны баррикад. И если мы говорим об обычной, конвенционной войне, как ее зачастую называют. Почему? Потому что есть соглашения, они все время нарушаются, между прочим, во время войны. Там Женевские, Гаагские, о поведении. У информационной войны по большому счету таких международно принятых конвенций нет. Есть кодекс журналистский, который пересматривается, есть закон о СМИ, которому, допустим, незарегистрированные СМИ или СМИ, которые находятся вне страны, могут не соответствовать. О какой мы этике сейчас говорим, если ее нарушают все? Как еще говорили большевики, определяет все сознание партийность. Вот у вас есть свои убеждения. Исходя из этих убеждений и максимально наверняка стараясь следовать своему пониманию журналистского долга, вы освещаете. Они освещают с другой стороны.

Мы можем бесконечно критиковать друг друга, власть, оппозицию, но мы должны это делать в цивилизованных рамках Григорий Азаренок:

Попрошу вас назвать способы защиты информационного пространства, адекватного противодействия. Вадим Гигин:

Сейчас говорим об информационной гигиене. Каждый человек должен понимать для себя, для своей семьи эти угрозы, которые существуют, для себя выстраивать фильтр информации. Государство не должно, конечно же, подавлять свободу СМИ, но, как нам советуют те же американцы, как они поступают у себя… Мы, кстати, должны смотреть, как они обеспечивают безопасность и устойчивость своей системы. О чем говорит Байден и не только он, о чем говорят республиканцы, кстати говоря. Государство должно задавать четкие параметры игры. У нас (не зря вы упомянули о Годе народного единства) информационная безопасность, устойчивость государства, его суверенитет – это должна быть та платформа, которая объединяет людей различных политических взглядов. Если нам это удастся сделать в обозримом будущем, то, я думаю, и на информационном поле обстановка будет куда лучше. Потому что не будет общественного запроса (даже маленького) на экстремизм. Люди не будут воспринимать радикализм. Давайте откровенно скажем: были призывы очень многих Telegram-каналов к радикальным действиям. Григорий Азаренок:

Не только Telegram-каналов.