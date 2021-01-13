Вопрос – как задействовать территорию? Наталья Кочанова посетила производственные площадки «Горизонта»

Новости Беларуси. Медицинский и образовательные центры, эффективные производства. О реконструкции площадки, расположенной в центре столицы, 13 января шла речь на выездном совещании председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча ответственных за проект лиц состоялась по инициативе уполномоченной по городу Минска в рамках поручения главы государства.

Когда-то в пределах улиц Куйбышева – Красная – Киселева и проспекта Машерова располагались производства «Горизонта». Его переместили, а здания остались. Вопрос – как эффективно задействовать территорию? Наталья Кочанова лично изучила возможности объекта. Сегодня здесь уже успешно функционирует медицинский центр. Он принимает свыше 200 пациентов в день. Центр намерены расширить, как и спектр оказываемых услуг. Есть идея также разместить на этой территории современный кинотеатр, научно-производственный, образовательный центры.

Некоторые здания уже приспособлены под производство, например, швейное. Ставка также на высокотехнологичные предприятия. Стоит задача подключить к производственному наполнению Национальную академию наук и Государственный комитет по науке и технологиям, у которых уже есть интересные предложения.

Инна Ковалева, директор ЗАО «Горизонт-Белинвест-Девелопер»:

У нас здесь около 85 тысяч квадратных метров площади. Планируем реализовать здесь концепцию, чтобы это место стало удобным для наших людей, чтобы были новые рабочие места, чтобы люди любили сюда приходить, любили работать здесь.