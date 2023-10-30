Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протодиаконом минского Свято-Духова кафедрального собора, отцом Николаем Авсиевичем.
В октябре 2023 года исполняется 45 лет назначения на минскую кафедру Митрополита Филарета Вахромеева.
Что представляла духовная жизнь страны, когда на территории города было всего два действующих храма? Почему о Боге разговаривали только в церкви? В чем находят продолжения труды Владыки Филарета и какое наставление он наиболее часто обращал к верующим?
Отец Николай Авсиевич поделился воспоминаниями о Филарете.