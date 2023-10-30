Каким был Митрополит Филарет и чему учил верующих? Поговорили с протодиаконом

Что представляла духовная жизнь страны, когда на территории города было всего два действующих храма? Почему о Боге разговаривали только в церкви? В чем находят продолжения труды Владыки Филарета и какое наставление он наиболее часто обращал к верующим?

В октябре 2023 года исполняется 45 лет назначения на минскую кафедру Митрополита Филарета Вахромеева.

В программе « Прикосновение к свету » на СТВ встретились с протодиаконом минского Свято-Духова кафедрального собора, отцом Николаем Авсиевичем.

Протодиакон Николай Авсиевич, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

Владыка Филарет относился настолько по-отечески к труженикам. Он говорил: эти руки я сам должен целовать. Мог обнять бабушку любую, деток. Казалось, что приехал свой отец к детям, внукам.

Филарет всегда созывал к единству. Он призывал к любви, к уступкам друг другу. Если что-то случилось, уметь простить. Добрые воспоминания передаются в поколения – детям, внукам. Любовь – высшая добродетель на Земле, а его любовь была ко всем слоям населения.