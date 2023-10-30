Белорусская семья ведёт 50-тысячный YouTube-канал о своей жизни на хуторе
Новости беларуси. Ни связи, ни интернета, ни дорог. Да, такое место на карте существует и покоряет своей атмосферой. Житель Кобринского района восстанавливает хутор с детьми – наследниками в шестом поколении, а за их жизнью наблюдает почти полсотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родительский дом, семь поросят и 20 ульев. Они знают толк в том, что называется сельская жизнь.
Героем блога стала и наш корреспондент Кристина Протосовицкая.
До ближайшего населенного пункта порядка трех километров полного бездорожья. Единственный абонент электросетей – хутор 1930-х годов.
Михаил Сурма, житель Кобринского района:
Бывают времена года, когда сюда невозможно доехать ни по какой дороге. Тогда помогает мой самодельный квадроцикл, у которого есть полные блокировки. И на случай, если совсем плохо, лебедка.
Хутор достался Михаилу Сурме от прабабушки Софии. Когда ее муж ушел на фронт еще в Первую Мировую войну и не вернулся, она с сыном перевезла дом подальше от деревни – в 1930-е. Он сгорел во Вторую мировую. На его месте отстроили новый, который сохранился до наших дней. Когда не стало бабушки и отца Михаил начал присматривать за пасекой. Так и втянулся за 15 лет в хуторскую жизнь.
Шесть поросят, кролики ждут хозяев через день, а тогда, когда они не на хуторе, на YouTube-канале выходит очередной ролик. За жизнью Замошья в интернете следят почти 50 тысяч человек, а просмотры доходят до полумиллиона. Блог появился три года назад. Аудиторию подкупила сама история хутора и его жизнь – пасека, полудикий кабан Хрюндель и семь поросят. Создавать контент помогают дети. Старший Игнатий отвечает за съемку, а младший Симеон – за наполнение кадра и идеи.
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