Белорусская семья ведёт 50-тысячный YouTube-канал о своей жизни на хуторе

Новости беларуси. Ни связи, ни интернета, ни дорог. Да, такое место на карте существует и покоряет своей атмосферой. Житель Кобринского района восстанавливает хутор с детьми – наследниками в шестом поколении, а за их жизнью наблюдает почти полсотни тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родительский дом, семь поросят и 20 ульев. Они знают толк в том, что называется сельская жизнь. Героем блога стала и наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

До ближайшего населенного пункта порядка трех километров полного бездорожья. Единственный абонент электросетей – хутор 1930-х годов.

Михаил Сурма, житель Кобринского района:

Бывают времена года, когда сюда невозможно доехать ни по какой дороге. Тогда помогает мой самодельный квадроцикл, у которого есть полные блокировки. И на случай, если совсем плохо, лебедка.

Хутор достался Михаилу Сурме от прабабушки Софии. Когда ее муж ушел на фронт еще в Первую Мировую войну и не вернулся, она с сыном перевезла дом подальше от деревни – в 1930-е. Он сгорел во Вторую мировую. На его месте отстроили новый, который сохранился до наших дней. Когда не стало бабушки и отца Михаил начал присматривать за пасекой. Так и втянулся за 15 лет в хуторскую жизнь.