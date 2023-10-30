Энергетика, технологии, строительство. Какие ещё совместные проекты реализуют Минск и Бишкек?

Создавать страновые планы сотрудничества между государствами постсоветского пространства. Такую задачу глава государства поставил перед МИДом на встрече с послом Кыргызстана в Беларуси. Речь шла и о будущих проектах Минска и Бишкека. Цель – промышленная кооперация. Эрмек Ибраимов позитивно оценил тенденцию нескольких последних лет по росту товарооборота с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно кооперация наш козырь. Мы не только продаем свой товар, мы предлагаем компетенции и технологии. В том же Кыргызстане будут собирать коробки, но начинку возить из Беларуси. Интересы стран Центральной Азии многовекторны. Ориентируются на Россию, Китай и даже Турцию. Поднебесная предложила логистический проект по строительству железной дороги. И белорусы здесь тоже могут предложить свои компетенции. Еще одна отрасль взаимного интереса – энергетика. Белорусские трансформаторы как раз кстати. В Кыргызстане строят новую гидростанцию.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

Кыргызстан и ЕАЭС понимают свою выгоду в сотрудничестве со странами СНГ. Яркий пример того, что только по официальным данным около миллиона граждан Кыргызстана работают в России. Это для них большое подспорье. Около 30 % денежных переводов – это бюджет Кыргызстана. И это очень много.

Искрит – это не только термин из энергетики, но и геополитики. США пытаются вбить клин даже в отношения между странами Содружества. Но опыт Кыргызстана показывает: с англосаксами перспектив нет. Как только разработанные залежи алмазов были истощены, западный добытчик ушел, не вкладывая в дальнейшее развитие этой отрасли. То есть надеяться надо только на себя. Александр Лукашенко: «С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе».

Эти слова адресованы коллегам по странам Содружества. А сегодня напутствие послу – не забывать Беларусь. Лукашенко: «В МИД надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном». Подробности. Уже общаясь с журналистами, Эрмек Ибраимов не только по дипломатическому протоколу, но и от чистого сердца поделился чистыми чувствами к Беларуси.