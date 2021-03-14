Какие вопросы белорусы задают чиновникам? Ответ помощника Президента вас удивит
Новости Беларуси. В программе «Неделя» на СТВ помощник Президента по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский.
Игорь Позняк, СТВ:
Одна из ваших компетенций, как и чиновника любого уровня в Беларуси, – общаться с людьми. Вы недавно вернулись из Гродно. Что людей волнует? Какие вопросы задают?
Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы, доктор экономических наук:
Что меня всегда поражало – наши люди приходят с предложениями. Наверное, просьба была только одна, а большинство говорило о предложениях: по совершенствованию пенсионного обеспечения, стимулированию деторождения.
Игорь Позняк:
Например?
Валерий Бельский:
Было предложение защитить пенсионное накопление путем приравнивания их к такому условному золоту. В этом есть некоторое рациональное зерно. Но в то же время есть и недостатки, потому что золото тоже спекулятивный ресурс, и его стоимость, особенно в седине прошлого года, значительно выросла (за унцию – более 2 000 долларов) с последующим отскоком. Нет какого-то эквивалента, наверное, покупательной способности такого ресурса.
Игорь Позняк:
Приятно и показательно, что люди приходят на прием к чиновникам не только по поводу текущих кранов, а с вполне рациональными предложениями.
Валерий Бельский:
Ни одного посетителя не было с подобной просьбой относительно текущих кранов.
Игорь Позняк:
А вы не находите это одним из критериев зрелости общества?
Валерий Бельский:
Во-первых, обратная связь государства и общества, государственных, контрольных институтов в Беларуси показательна. Я не хочу сказать, что все работает идеально, но самое большое число обращений граждан в органы государственного управления связано с коммунальными вопросами. Сформированы электронные сервисы, совершенствуется обратная связь, работа этих сервисов. Теперь нельзя снять с учета заявку в службу 115, если ее выполнение не подтверждено заявителем, потому что были случаи, когда кто-то поставил галочку, и я сам лично сталкивался с такими проблемами.
Игорь Позняк:
Это называлось отписки.
Валерий Бельский:
Да. Сейчас механизм работает несколько по-иному.
Игорь Позняк:
В первую очередь, удобно для человека.
Валерий Бельский:
Да. Наверное, это тоже сыграло свою роль, потому что к чиновнику уже приходят с предложениями, а не с проблемами.
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