Какие вопросы белорусы задают чиновникам? Ответ помощника Президента вас удивит

Игорь Позняк, СТВ: Одна из ваших компетенций, как и чиновника любого уровня в Беларуси, – общаться с людьми. Вы недавно вернулись из Гродно. Что людей волнует? Какие вопросы задают?

Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы, доктор экономических наук: Что меня всегда поражало – наши люди приходят с предложениями. Наверное, просьба была только одна, а большинство говорило о предложениях: по совершенствованию пенсионного обеспечения, стимулированию деторождения.

Валерий Бельский:

Было предложение защитить пенсионное накопление путем приравнивания их к такому условному золоту. В этом есть некоторое рациональное зерно. Но в то же время есть и недостатки, потому что золото тоже спекулятивный ресурс, и его стоимость, особенно в седине прошлого года, значительно выросла (за унцию – более 2 000 долларов) с последующим отскоком. Нет какого-то эквивалента, наверное, покупательной способности такого ресурса.

Игорь Позняк:

Приятно и показательно, что люди приходят на прием к чиновникам не только по поводу текущих кранов, а с вполне рациональными предложениями.