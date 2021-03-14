Строительство второй АЭС, требования к ИП, ущерб от протестов и производственные кластеры. Большое интервью помощника Президента

Новости Беларуси. Глобальная история с коронавирусом стала самым серьезным вызовом для мировой экономики после Второй мировой войны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как Беларусь пережила этот период и стоит ли ожидать отложенных последствий? Об этом мы расспросили накануне эфира Валерия Бельского – помощника Президента по финансово-кредитным вопросам. Игорь Позняк, СТВ:

Ваша должность официально называется «помощник главы государства по финансово-кредитным вопросам». Поясните, пожалуйста, как эта схема работает? Чем занимается помощник Президента по финансово-кредитным вопросам?

Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси по вопросам развития финансово-кредитной системы, доктор экономических наук:

Помощник в этой сфере обеспечивает контроль выполнения поручений главы государства, связанных с функционированием финансового, денежно-кредитного рынка. Получаем соответствующий камбэк, на который я должен отреагировать, организовать работу по выполнению поручений либо для уточнения информации, которую запрашивает Президент. Чаще всего это эпистолярная работа, нежели устное общение, но в этом есть некоторые преимущества. Игорь Позняк:

Минувший год стал серьезнейшим вызовом, пожалуй, за последние несколько десятилетий для всей мировой экономики, в том числе и для белорусской. Вы произнесли очень важное слово «подготовиться». Вы были готовы к такому развитию событий? «Беларусь пережила три шока, которые развивались по нарастающей»

Валерий Бельский:

Я думаю, что никто не был готов к такому развитию событий прошлого года. Более того, если оглядываться назад, то в отличие от других стран, которые столкнулись только с одной проблемой – новым коронавирусом – Беларусь пережила, по крайней мере, три шока, которые развивались по нарастающей, если мы и забыли о некоторых из них на фоне последнего вызова. Хочу напомнить, что в самом начале года у нас не были заключены контракты по поставке нефти и формированию цен на нее соответственно, поэтому в значительной степени наша экономика столкнулась с этим риском недопоставок сырья. Принимались самые неординарные решения: были заключены контракты и с Саудовской Аравией, и с Норвегией, и американский контракт у нас один был. Это первый вызов, который, наверное, многие забыли. Думаю, что зрители уже не помнят об этом. Игорь Позняк:

Но опыт был очень хороший для нас. Валерий Бельский:

Хороший был опыт, и тут многовекторность проявилась в полном смысле этого слова. Я думаю, что она была уроком не только для Республики Беларусь, которая еще раз убедилась в том, что нельзя хранить яйца в одной корзине, но и для партнеров, которые, наверное, с некоторым уважением восприняли наши попытки. Из этой ситуации с достоинством вышли, и контракты на текущий год были подписаны без всяких противоречий. Думаю, что это выгода для всех. Как тотальный локдаун сказался бы на экономике Беларуси?

Валерий Бельский:

Уже в конце февраля у нас появился первый носитель вируса. Вся система была направлена на то, чтобы найти баланс между экономическими интересами и обеспечением безопасности наших граждан. Игорь Позняк:

Если проиграть этот сценарий в наиболее темных красках: если бы мы пошли по пути тотального локдауна – цена вопроса для страны и экономики? Валерий Бельский:

Вероятностная цифра, очевидно, ее невозможно назвать.

Игорь Позняк:

Но между тем? Валерий Бельский:

Думаю, что мы бы потеряли еще не менее 5-6 % к нашему ВВП. Не менее. Причем только в прошлом году, потому что когда малая страна, которая высочайшей ценой, напряженными усилиями добивалась своего присутствия на внешнем рынке, уйдет с этого рынка, то шансы вернуться снижаются. Игорь Позняк:

Коль вы заговорили о мировых вызовах, как мне видится, еще один вызов, может быть, в хорошем смысле, этого года – биткоин, о котором все заговорили. На уходящей неделе побит очередной рекорд. Как Беларусь может вписаться в эту конъюнктуру, новые возможности? Выгодно ли Беларуси инвестировать в биткоин?

Валерий Бельский:

Есть два вопроса относительно биткоина. Государство создает самые лучшие условия для развития любого бизнеса в стране, в том числе можно осуществлять деятельность в этой сфере. Но не думаю, что государству выгодно непосредственно инвестировать в эту деятельность, потому что, как показал даже прошлый год, никакой стабильности в ожиданиях стоимости этого цифрового актива нет. Это спекулятивный ресурс, который сегодня может стоить 6 000 долларов за одну цифровую монету, может стоить 50 и более долларов, поэтому это ресурс для спекулянтов скорее, а не для людей, которые бы строили на этом бизнес и долгосрочную стратегию. У нас есть спекулянты, которые на этом зарабатывают хорошо, есть соответствующие биржи, которые торгуют, в том числе неплохо посредничают в обмене цифровых и реальных валют. Игорь Позняк:

По поводу спекулятивных схем. Не так давно глава государства четко обозначил позицию: нужно положить конец бизнес-схемам с зарплатами в конвертах и так далее. Какую стратегию мы избрали в этом смысле? «Для тех, кто преднамеренно уходит от уплаты налогов, наказание должно сохраниться, а может быть и ужесточиться»

Валерий Бельский:

Для тех, кто преднамеренно, злонамеренно уходит от уплаты налогов, наказание должно сохраниться, а может быть и ужесточиться. Мы знаем, что развернулась неформальная дискуссия на Всебелорусском народном собрании касательно социальной ответственности бизнеса, и глава государства жестко потребовал установить границы для применения особых режимов налогообложения, льготных режимов налогообложения. Игорь Позняк:

Это было бы логично. Коль государство несет достаточно серьезную социальную ответственность, почему бизнес не должен идти по такому же пути? Валерий Бельский:

Бизнес-сообщество встрепенулось, но уверяю, для этого нет никаких оснований. Совершенствование законодательства может предусматриваться и улучшение, потому что на самом деле бизнес сам ставит вопросы о том, что недобросовестные налогоплательщики, уходя от уплаты налогов, улучшают свое положение на рынке. Таким образом, добросовестные субъекты снижают свои возможности расширения доли рынка, получения контрактов, потому что не могут предложить лучшие условия. Это касалось в том числе требований индивидуальных предпринимателей. Государство должно предложить, и это, безусловно, будет, альтернативу для индивидуальных предпринимателей. Полагаю, что альтернатива может опираться на уже имеющийся международный опыт, когда налоговый вычет четко связан с доходом, который получает тот или иной субъект хозяйства.

Игорь Позняк:

Коль вы вспомнили Всебелорусское народное собрание: один из трендов, который обсуждали и на этом форуме, тренд ближайших пяти лет – сильные регионы. Вы человек из глубинки, который работал на местном уровне. Как реализовать этот тезис? О точечной поддержке отстающих регионов Валерий Бельский:

Предполагаются точечные меры по поддержке отстающих регионов. Кстати, буквально накануне Совет министров определил отстающие районы, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке для развития производственной базы и создания рабочих мест. Это создание производственных кластеров. Над этим плотно работает Министерство экономики. Суть его заключается в том, чтобы включить в технологические, производственные, экономические цепочки крупных лидирующих предприятий небольшие предприятия, которые созданы в регионах, чтобы загрузить их производством комплектующих, упаковкой. Игорь Позняк:

В том числе последний пример – «Ивацевичидрев», недавний указ главы государства по созданию такого кластера.

Валерий Бельский:

Совершенно верно. Это второе направление. Точечная поддержка будет заключаться (она сейчас имеется и продолжит свое функционирование) в создании льготных условий для организации предприятий любых форм бизнеса, которые будут способствовать созданию рабочих мест, повышению доходов в местные бюджеты и так далее. Вплоть до крупных проектов, потому что раз мы говорим о Всебелорусском народном собрании, то поднимался вопрос о строительстве второй атомной станции, и со всей очевидностью можно говорить о том, что следующий шаг будет сделан в ином месте. Ключевой причиной для этого является создание условий для развития территорий по всей стране. Конечно же, особое внимание уделяется городам-восьмидесятитысячникам, о чем говорил глава государства. Игорь Позняк:

Это наши новые опорные точки. Валерий Бельский:

Опорные точки, которые могут, как локомотив, подтянуть за собой других. Игорь Позняк:

Возвращаясь к первому вопросу, вы назвали три вызова. «Протестная активность создает риски для экономического развития»

Валерий Бельский:

Да, мы до третьего не дошли, хотя он, наверное, был самым тяжелым для нашей экономики. Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов. Игорь Позняк:

Будем откровенно говорить: «Давайте перекроем кислород "Беларуськалию", который каждый четвертый доллар...» Сейчас тоже эта формула работает, каждый четвертый доллар поставляет?

Валерий Бельский:

Совершенно верно. Странно слышать это от тех людей, которые еще совсем недавно оказались в руках наших врачей, получили квалифицированную помощь, которая, может быть, даже спасла кому-то жизнь. Игорь Позняк:

Бесплатно получили. Бесплатно для них, но не бесплатно для государства. Валерий Бельский:

Налоги, которые поддерживают нашу медицину, и в совокупности если брать Фонд социальной защиты населения и консолидированный бюджет, то около 40 % бюджетных средств направляется на социальную сферу. Игорь Позняк:

Это к вопросу о том, что мы всегда говорим: «Беларусь – это социально ориентированное государство». Но сколько стоит этот проект для государства? Можно это монетизировать? Валерий Бельский:

Конечно, можно. Игорь Позняк:

Сколько это стоит?