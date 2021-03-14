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Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе?

14 марта 2021 15:53
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Новости Беларуси. Узнали у учителей, каким в школе был гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета.

Ольга Коршун, ведущая:
Расскажите, каким Владимир Степанович был учеником первого класса?

Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе?-1

Татьяна Кумко, первый учитель Владимира Караника:
Замечательный был мальчик. Во-первых, вежливый, аккуратный в своей работе, очень старательный. Все, что учитель давал, он принимал.

Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе?-4

Ольга Коршун:
Каким вы его запомнили учеником?

Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе?-7

Екатерина Будевич, классный руководитель Владимира Караника:
Я его запомнила с пятого класса. Высокий, худенький, с большими глазами, с очень любознательными. Очень быстрый, непоседа, всегда его все интересовало. Участвовал во всех мероприятиях. У него была феноменальная память. Если он прочитает или послушает, значит все отложилось. Он всегда говорил: «Только маме не звоните, я все исправлю».

# Школы в Беларуси # общество # Ольга Коршун # Татьяна Кумко # Екатерина Будевич # Владимир Караник # Фотофакт

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