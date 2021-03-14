Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе?

Татьяна Кумко, первый учитель Владимира Караника: Замечательный был мальчик. Во-первых, вежливый, аккуратный в своей работе, очень старательный. Все, что учитель давал, он принимал.

Екатерина Будевич, классный руководитель Владимира Караника:

Я его запомнила с пятого класса. Высокий, худенький, с большими глазами, с очень любознательными. Очень быстрый, непоседа, всегда его все интересовало. Участвовал во всех мероприятиях. У него была феноменальная память. Если он прочитает или послушает, значит все отложилось. Он всегда говорил: «Только маме не звоните, я все исправлю».