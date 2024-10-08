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В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери

08 октября 2024 08:37
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В Гродно в рамках акции «Сердечная открытка для мамы» отправить послание для самого дорогого человека могут посетители одного из крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери-2

Там развернулась праздничная почта, услуги которой абсолютно бесплатны. Дизайнерские открытки можно послать в любой уголок Беларуси. Организаторы гарантируют, что все поздравления прибудут без опозданий, ко Дню матери, который отметим 14 октября. Возможностью согреть любовью родного человека через теплые строки уже воспользовались десятки человек.

В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери-4

Яна Толочко, жительница Гродно:
Очень милая акция. Сам ты на почту вряд ли пойдешь, а тут, получается, во время обеда забежала, и захотелось маму порадовать, напомнить ей о празднике, о том, как сильно ее любишь.

В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери-6

Юлия Синягина, ведущий маркетолог торгового центра:
Участвуют от совершенно маленьких до взрослых людей, потому что мамы есть у всех. Отправка абсолютно бесплатная по Республике Беларусь.

В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери-8

День матери в Беларуси отмечается с 1996 года. Этот праздник подчеркивает уважительное отношение белорусов к материнству, сохранению традиционных семейных ценностей и является своего рода признанием огромного вклада женщин-матерей в развитие общества и государства.

# Праздничные даты

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