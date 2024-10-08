В Гродно можно бесплатно отправить открытку ко Дню матери

В Гродно в рамках акции «Сердечная открытка для мамы» отправить послание для самого дорогого человека могут посетители одного из крупных торговых центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там развернулась праздничная почта, услуги которой абсолютно бесплатны. Дизайнерские открытки можно послать в любой уголок Беларуси. Организаторы гарантируют, что все поздравления прибудут без опозданий, ко Дню матери, который отметим 14 октября. Возможностью согреть любовью родного человека через теплые строки уже воспользовались десятки человек.

Яна Толочко, жительница Гродно:

Очень милая акция. Сам ты на почту вряд ли пойдешь, а тут, получается, во время обеда забежала, и захотелось маму порадовать, напомнить ей о празднике, о том, как сильно ее любишь.

Юлия Синягина, ведущий маркетолог торгового центра:

Участвуют от совершенно маленьких до взрослых людей, потому что мамы есть у всех. Отправка абсолютно бесплатная по Республике Беларусь.